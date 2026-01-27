Làm gì khi trẻ sơ sinh chậm tăng cân?

Bé nhà tôi được 2,5 tháng, bú mẹ hoàn toàn, không nôn trớ nhưng tăng cân chậm. Tôi nên ăn uống, cho bé bú sữa thế nào để con tăng cân tốt? (Hải Yến, Hải Phòng)

Trả lời:

Trẻ sơ sinh chậm tăng cân là khi cân nặng tăng thấp hơn chuẩn theo lứa tuổi trên biểu đồ tăng trưởng, sau khi đã loại trừ sụt cân sinh lý tuần đầu sau sinh. Trong 3 tháng đầu, trẻ khỏe mạnh có thể tăng trung bình khoảng 28 g mỗi ngày, từ 4 tháng tuổi, mức tăng giảm còn khoảng 20 g/ngày, 6 tháng tuổi còn khoảng 10 g/ngày.

Khi trẻ tăng cân chậm kéo dài so với tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng thể chất, phát triển trí não, sức đề kháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng cân ở mỗi trẻ khác nhau tùy vào nhịp độ phát triển cá thể.

Khi trẻ sơ sinh chậm tăng cân, bác sĩ đánh giá và chỉ định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho từng trẻ. Nguyên tắc ưu tiên là đảm bảo trẻ nhận đủ năng lượng, dưỡng chất từ nguồn dinh dưỡng chính là sữa mẹ hoặc sữa công thức đạt chuẩn. Trẻ cần được bú trung bình 8-12 lần mỗi ngày, khoảng cách giữa các cữ khoảng 2-3 giờ. Mẹ cho trẻ bú đúng tư thế giúp sữa chảy hiệu quả, hạn chế sặc. Trong trường hợp cần thiết, mẹ sử dụng dụng cụ hỗ trợ cho bú theo tư vấn của nhân viên y tế.

Người mẹ cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối để cải thiện chất lượng sữa mẹ. Ưu tiên thực phẩm giàu đạm, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất. Trẻ cũng cần được chăm sóc tiêu hóa tốt thông qua massage bụng nhẹ nhàng, hạn chế nôn trớ, đồng thời đảm bảo ngủ đủ giấc (khoảng 16-18 giờ mỗi ngày trong những tháng đầu đời). Theo dõi cân nặng và mốc phát triển của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng chuẩn là cần thiết để đánh giá hiệu quả can thiệp. Trường hợp cân nặng chững lại hoặc tăng rất ít trong nhiều tuần đến vài tháng, cha mẹ cần sớm đưa con đi khám.

Cha mẹ cũng nên cho trẻ đi khám sớm nếu chậm tăng cân kèm theo dấu hiệu bất thường như bỏ bú, nôn trớ nhiều, tiêu chảy, quấy khóc kéo dài, ngủ ít, mệt mỏi hoặc chậm đạt mốc phát triển. Khám kịp thời giúp bác sĩ xác định nguyên nhân nền như rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng, bệnh lý chuyển hóa hoặc nội tiết, từ đó can thiệp phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Toản

Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh