Làm gì khi thai dọa sảy sau tập aerobic?

Tôi thường xuyên tập aerobic 5 buổi mỗi tuần, tập cường độ cao. Vừa rồi, tôi đau bụng, đi khám mới biết mang thai, siêu âm bóc tách 10%, phải làm gì? (Hà Ngân, 35 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Không ít phụ nữ tập aerobic nhưng không biết mình mang thai như chị. Thai siêu âm kèm theo tụ dịch dưới màng đệm (bóc tách) khoảng 10%, tức là có dấu hiệu dọa sảy.

Theo các khuyến cáo của hiệp hội Sản Phụ khoa Mỹ, Anh và Việt Nam, thai phụ bị bóc tách túi thai không nên tiếp tục hoạt động thể lực cường độ mạnh bao gồm nhảy aerobic, chạy nhanh, nâng tạ nặng. Trong giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu là giữ thai ổn định, giảm tối đa rung lắc, va đập, áp lực lên bụng. Ba tháng đầu thai kỳ là giai đoạn dễ xảy ra biến cố như thai ngừng phát triển, dọa sảy hoặc sảy thai. Khi đã có bóc tách dù nhỏ (10%), tập luyện mạnh khiến mức độ tụ dịch tăng lên.

Siêu âm định kỳ kiểm tra sự phát triển, sức khỏe thai nhi. Ảnh minh họa: Huyền Vũ

Chị nên tái khám sớm để bác sĩ sản khoa kiểm tra sự phát triển của phôi, đánh giá lại mức độ bóc tách, xem có kèm theo dấu hiệu bất thường nào như đau bụng từng cơn, ra huyết âm đạo... Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng, bổ sung vi chất và hướng dẫn theo dõi thai kỳ phù hợp hơn.

Nghỉ ngơi đúng cách, tránh vận động mạnh, tái khám định kỳ giúp túi thai có cơ hội bám chắc, giảm nguy cơ biến chứng trong giai đoạn đầu thai kỳ. Nếu động thai, dọa sinh non, nhau tiền đạo hoặc tiền căn sẩy thai liên tiếp, thai phụ nên ưu tiên nghỉ ngơi, tránh vận động nhiều.

Khi bác sĩ đánh giá thai đã ổn định, thai phụ có thể vận động nhẹ nhàng như đi bộ chậm, 10-15 phút mỗi ngày, nhịp nhàng, không gắng sức. Thai phụ nên chờ thai ổn định sau 3 tháng, có thể tập thể dục trở lại, nhưng không nên duy trì môn aerobic. Các bài tập aerobic thay đổi tư thế có thể gây ngã, một số động tác co giật vùng bụng làm tăng áp lực bụng có thể kích thích sinh non. Thai phụ bị đau bụng tăng dần, ra huyết đỏ tươi hoặc máu cục, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay.

BS.CKI Đỗ Đình Đạt

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM