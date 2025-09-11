Dấu hiệu cảnh báo suy thai

Nhịp tim thai bất thường, đau bụng, chảy máu âm đạo, thai nhi ít cử động hay nước ối màu xanh thường là dấu hiệu suy thai.

Suy thai là tình trạng tim thai nhi không đủ khả năng cung cấp lưu lượng máu cần thiết để tưới máu mô ở nhiều cơ quan. Bác sĩ Tô Thị Hồng Nhung, Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết suy thai không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về não do thiếu oxy máu cục bộ, thai nhi tử vong. Suy thai có thể xuất hiện trong bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ. Dưới đây là những dấu hiệu điển hình.

Thay đổi nhịp tim thai

Nhịp tim thai nhi khỏe mạnh trong khoảng 120-160 nhịp/phút, có thể thay đổi tùy giai đoạn, hoạt động của thai nhi. Tim thai nhi đập nhanh hơn 160 nhịp/phút trong giai đoạn đầu, rồi đập chậm hơn 120 nhịp/phút là dấu hiệu thiếu oxy, cảnh báo nguy cơ suy thai. Mẹ bầu có thể theo dõi tim thai bằng monitoring tại cơ sở y tế để đánh giá tim thai, kịp thời phát hiện nhịp tim thai bất thường từ tuần thai 28.

Thai nhi ít hoặc không cử động

Trong trường hợp thai nhi khỏe mạnh, mẹ bầu có thể cảm nhận được thai máy ít nhất 4 lần trong vòng 30 phút hoặc hơn 10 lần trong 2 giờ. Những cử động này diễn ra đều đặn. Trường hợp không thấy thai nhi cử động trong thời gian dài thì nhiều khả năng thai đã chết lưu.

Bác sĩ Hồng Nhung khuyên mẹ bầu nên chú ý đến số lần cử động của thai nhi. Người mẹ có thể nằm yên trên giường và đếm số lần cử động của thai nhi. Trong vòng 4 giờ, nếu thai nhi cử động ít hơn 10 lần, mẹ bầu cần đến ngay cơ sở y tế để khám.

Bác sĩ tư vấn theo dõi và thăm khám thai định kỳ cho mẹ bầu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nước ối màu xanh

Nước ối màu xanh, lẫn máu hoặc màu đỏ thường là cảnh báo suy thai. Theo bác sĩ Hồng Nhung, nước ối bình thường có màu trắng (ở giai đoạn đầu thai kỳ) rồi dần chuyển sang màu trắng đục như nước vo gạo khi thai nhi trưởng thành (khoảng từ tuần 38). Khi phát hiện ra nước âm đạo, rỉ ối, đặc biệt nước ối có màu đỏ hoặc xanh, mẹ cần đến ngay cơ sở y tế khám.

Đau bụng

Đau bụng là dấu hiệu chuyển dạ khi thai đủ tháng, nhưng cũng là triệu chứng của dọa sảy thai, đẻ non. Một số dấu hiệu đau bụng điển hình cảnh báo suy thai bao gồm đau bụng dữ dội, đau quặn từng cơn, xuất hiện kèm theo ra máu âm đạo bất thường, nước ối có phân su, thai nhi ít cử động hoặc cử động hỗn loạn... Bác sĩ Hồng Nhung khuyến cáo các mẹ bầu nên theo dõi cơn đau bụng để có hướng xử trí kịp thời.

Chảy máu âm đạo

Nếu mẹ bầu thấy âm đạo ra máu nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thai. Máu có thể có màu đỏ tươi đến nâu sẫm, kèm theo hoặc không kèm theo đau bụng dưới, chuột rút... Tùy vào tình trạng tuổi thai, nguyên nhân suy thai bác sĩ quyết định phương án xử trí phù hợp như theo dõi sát tại bệnh viện, sử dụng thuốc hỗ trợ, can thiệp cấp cứu hoặc chấm dứt thai kỳ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Để phòng ngừa suy thai, mẹ bầu nên khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi hợp lý, tránh lo lắng, căng thẳng kéo dài. Tuyệt đối không hút thuốc, uống rượu bia trong thai kỳ. Nếu có dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để xử trí kịp thời. Vào những tháng cuối, mẹ bầu nằm nghiêng trái để máu lưu thông tốt đến thai nhi.

Hằng Trần