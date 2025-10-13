Làm gì giảm tác hại của rượu bia đến gan?

Tôi thường xuyên uống rượu bia vì tính chất công việc. Cách nào giúp giải rượu bia để bảo vệ gan? (Mạnh Tuấn, TP HCM)

Trả lời:

Rượu bia là nguyên nhân phổ biến gây hại cho gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan hay ung thư gan. Gan là nơi xử lý khoảng 90% lượng rượu bia uống vào cơ thể. Tuy nhiên, gan khỏe mạnh chỉ có thể giải độc được 7 g cồn ethanol trong một giờ. Uống một lượng lớn bia rượu trong thời gian ngắn, gan không kịp chuyển hóa khiến các enzyme ADH biến đổi ethanol thành acetaldehyde - chất độc gây hại cho gan và là một trong những nguyên nhân gây say.

Bạn có thể áp dụng những cách sau đây để hỗ trợ giải rượu bia, bảo vệ gan:

Trước khi uống: Nên ăn các món giàu chất béo như phô mai, bánh mì hoặc uống sữa giúp làm chậm hấp thu rượu bia vào trong máu, hạn chế các tác hại của acetaldehyde và giảm gánh nặng cho gan.

Trong khi uống: Không nên uống quá nhanh, quá nhiều cùng một lúc. Bạn có thể uống xen kẽ nước lọc với rượu bia theo tỷ lệ khoảng hai ly nước cho một ly bia hoặc 4 ly nước cho một ly rượu. Cách này giúp giảm nồng độ cồn trong máu, ngăn say rượu và bảo vệ gan. Nên nói chuyện, vận động nhẹ trong tiệc để lượng cồn bay hơi bớt qua hơi thở.

Uống rượu bia xen kẽ nước lọc giúp giảm nồng độ cồn trong máu, bảo vệ gan. Ảnh được tạo bởi AI

Sau khi uống rượu bia: Nên dành thời gian nghỉ ngơi, giữ ấm cơ thể, không được tắm nước lạnh... Uống nhiều nước để bù lại lượng nước mất do rượu, duy trì hoạt động của gan, tăng khả năng thải độc. Có thể dùng nước chanh, nước dừa hoặc nước ép pha chút muối để bổ sung vitamin và khoáng chất.

Uống trà xanh, trà bạc hà và trà atiso có tác dụng giải độc, hỗ trợ chức năng gan, giảm cảm giác nôn nao. Bạn cũng có thể ăn cháo trắng, cá hồi, lòng trắng trứng, trái cây mọng nước hay sữa chua để hỗ trợ cơ thể đào thải cồn, bổ sung dinh dưỡng, giảm khó chịu sau say.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi ngày nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn, nữ giới không quá một đơn vị cồn và không uống quá 5 ngày trong một tuần. Một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn nguyên chất trong dung dịch nước uống, tức tương đương với 3/4 chai hoặc lon bia 330 ml (5%), một ly rượu vang 100 ml (13,5%), một cốc bia hơi 330 ml hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%). Cách tốt nhất để giảm tác hại của rượu bia là không uống hoặc nếu phải uống nên sử dụng với liều lượng khuyến cáo.

Nếu sau khi uống rượu bia, cơ thể có những dấu hiệu bất thường như ói liên tục, đau bụng dữ dội, choáng váng, khó thở, tim đập nhanh hoặc mất ý thức, cần đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Bạn nên vận động nhẹ như đi bộ, tập yoga hoặc hít thở sâu giúp gan thải độc, tăng thải rượu qua hơi thở và mồ hôi. Tránh tập nặng vì có thể khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi hơn. Bổ sung tinh chất thiên nhiên như Wasabia và S. Marianum hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer, hạn chế quá trình sản xuất các chất gây viêm đồng thời tăng khả năng khử độc và thải độc của gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM