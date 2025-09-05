Ba lầm tưởng thường gặp về thải độc gan

Detox có thể chữa khỏi mọi bệnh gan hay phòng ngừa ung thư, nhịn ăn nhiều ngày giúp gan thanh lọc… là những sai lầm thường gặp khi thải độc gan.

Gan là cơ quan lớn nhất của cơ thể, có vai trò xử lý và loại bỏ nhiều độc chất từ thực phẩm nạp vào cơ thể, chuyển hóa dinh dưỡng, phân giải chất béo và dự trữ năng lượng. Nếu chức năng gan suy giảm gây mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa, tăng cân, nguy cơ gan nhiễm mỡ, biến chứng xơ gan.

TS.BS Vũ Trường Khanh, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều người lựa chọn các sản phẩm "thải độc gan" vì nghĩ rằng có thể làm sạch độc tố. Tuy nhiên, thực tế khi gan khỏe, quá trình thải độc diễn ra tự nhiên, không cần đến các biện pháp detox. Ngược lại, lối sống kém lành mạnh như uống nhiều rượu bia, ăn nhiều dầu mỡ, thức khuya, ít vận động khiến gan quá tải, làm giảm hiệu quả lọc độc và gia tăng nguy cơ bệnh tật.

Dưới đây là một số sai lầm về thải độc gan thường gặp.

Detox có thể chữa khỏi mọi bệnh gan

Detox là quá trình thanh lọc cơ thể bằng cách sử dụng các thực phẩm và đồ uống tự nhiên, hỗ trợ loại bỏ các chất độc hại. Bác sĩ Khanh cho hay không phải uống thảo dược, sản phẩm thải độc gan, detox là có thể chữa khỏi viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, phòng ung thư gan như nhiều người nghĩ. Mỗi bệnh lý gan có nguyên nhân, mức độ tiến triển và cách điều trị khác nhau. Những biện pháp detox không có khả năng tiêu diệt virus, làm tan mỡ trong gan hay tái tạo mô gan đã xơ hóa.

Điều trị bệnh gan cần tuân theo phác đồ y khoa, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. "Nếu quá tin vào các sản phẩm thải độc, lạm dụng có thể bỏ lỡ cơ hội điều trị, khiến bệnh tiến triển nhanh và nặng", bác sĩ Khanh nói.

Nhịn ăn nhiều ngày giúp gan nghỉ ngơi và phục hồi

Gan là trung tâm chuyển hóa của cơ thể, cần nguồn dưỡng chất ổn định để thực hiện các nhiệm vụ như phân giải chất béo, chuyển hóa đường, tổng hợp protein... Khi nhịn ăn kéo dài, cơ thể thiếu năng lượng và dinh dưỡng, buộc gan phải hoạt động nhiều hơn để huy động năng lượng dự trữ, phân giải mô mỡ và cơ. Quá trình này làm tăng gánh nặng cho gan. Nhịn ăn lâu ngày gây suy nhược, hạ đường huyết, mất cân bằng điện giải, rối loạn nhịp tim, tổn thương tế bào gan do thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.

Chế độ ăn uống lành mạnh góp phần giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thải độc gan giúp giảm cân nhanh

Khi áp dụng chế độ detox quá nghiêm ngặt, nhiều người có thể sụt cân nhanh trong thời gian ngắn. Nhưng phần lớn là do mất nước và khối cơ, không phải giảm mỡ. Cách giảm cân này không bền vững, cân nặng dễ tăng trở lại khi ăn uống bình thường, nguy cơ cao mệt mỏi, chóng mặt, rối loạn điện giải, suy giảm sức khỏe tổng thể.

Nhiều bệnh lý gan, đặc biệt là ung thư gan, tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu và thường không có biểu hiện rõ rệt. Do đó, mỗi người nên khám sức khỏe mỗi năm một lần. Nhóm người có nguy cơ cao như uống nhiều rượu bia, mắc bệnh viêm gan virus, thừa cân, béo phì, cần kiểm tra và tầm soát gan định kỳ.

Ly Nguyễn