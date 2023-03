Làm gì để nhanh phục hồi sau khi phẫu thuật dây chằng?

Tập vật lý trị liệu sớm sau khi phẫu thuật giúp rút ngắn thời gian phục hồi, đảm bảo an toàn cho dây chằng mới và ngăn ngừa biến chứng.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, sau phẫu thuật, dây chằng mới cần một khoảng thời gian nhất định để gắn kết hoàn toàn với xương và mạch máu.

Trong khoảng thời gian này, để đẩy nhanh tốc độ phục hồi cũng như ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra, bác sĩ sẽ chỉ định một chương trình phục hồi chức năng theo từng giai đoạn. Chương trình này được thiết kế riêng và không ngừng điều chỉnh để phù hợp với tình trạng người bệnh. Thông thường, người bệnh sẽ trải qua 3 giai đoạn tập luyện như sau:

Giai đoạn 1: Giảm viêm sưng và lấy lại tầm vận động của khớp

Sau phẫu thuật, những mô mềm vùng gối sẽ bị tổn thương và sưng tấy. Để cải thiện tình trạng này, người bệnh cần thực hiện bài tập vật lý trị liệu và kết hợp với phương pháp R.I.C.E.

Phẫu thuật dây chằng sẽ làm cho khớp gối cử động bất thường và ít co duỗi hơn do ít vận động, giảm sức mạnh của cơ vùng gối, sẹo tại mặt trước gối. Do đó, để tránh tình trạng giảm tầm vận động của khớp, người bệnh cần tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ càng sớm càng tốt. Các bài tập gồm bài gập duỗi gối, kéo giãn cơ tại vùng đùi, cẳng chân.

Với tình trạng sưng tấy, người bệnh nên chăm sóc chân theo phương pháp R.I.C.E. Phương pháp này có tác dụng hỗ trợ máu lưu thông máu, ngăn ngừa hình thành huyết khối. R.I.C.E bao gồm các bước: Nghỉ ngơi (Rest), người bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế di chuyển quá nhiều hay vận động mạnh sau phẫu thuật. Chườm lạnh (Ice) lên vùng khớp gối trong 20 phút, mỗi lần chườm cách nhau 3 giờ. Đá lạnh sẽ làm co mạch máu, giảm sưng nề vùng gối, giảm đau hiệu quả. Băng ép (Compression) đầu gối bằng băng thun. Kê cao chân (Elevation) hơn tim và thường xuyên vận động cổ chân lên xuống.

Người bệnh tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật dây chằng với sự hỗ trợ của chuyên viên y tế. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Giai đoạn 2: Tập luyện tăng tiến, tăng cường sức mạnh của cơ và khớp.

Hạn chế vận động sau phẫu thuật có thể làm người bệnh dễ bị yếu và teo cơ tại mông, đùi, cẳng chân. Điều này sẽ làm giảm sự ổn định của khớp gối. Do đó, việc tập vật lý trị liệu ở giai đoạn 2 tập trung vào duy trì và gia tăng sức mạnh của cơ. Người bệnh sẽ bắt đầu làm quen với những bài tập gồng cơ nhẹ nhàng rồi tập nặng dần lên theo sự phục hồi của cơ thể.

Giai đoạn 3: Tập luyện với cường độ cao để trở lại với thể thao.

Ở giai đoạn này, các bác sĩ sẽ đánh giá lại một lần nữa tình trạng hồi phục của dây chằng và các cơ. Từ đó điều chỉnh các bài tập vật lý trị liệu để đạt những mục tiêu về tầm vận động, lực cơ, cải thiện độ linh hoạt, giúp người bệnh nhanh chóng trở lại với sinh hoạt bình thường và niềm đam mê thể thao.

Bác sĩ Anh Vũ trong một ca phẫu thuật dây chằng. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi, tập luyện sau phẫu thuật thì dinh dưỡng cũng là một yếu tố quan trọng giúp rút ngắn quá trình chữa lành và hồi phục dây chằng. Người bệnh nên tăng cường thực phẩm thuộc nhóm sữa, rau xanh, hoa quả tươi, giàu chất đạm, axit béo omega 3, vitamin C, collagen và chất chống oxy hóa. Đồng thời, trong thực đơn hàng ngày cũng cần hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc đông lạnh, thức ăn ngọt, cay nóng...

Bác sĩ Anh Vũ khuyến cáo, bất kể ở giai đoạn nào của quá trình phục hồi, người bệnh đều cần tuân thủ những chỉ định của bác sĩ. Qua mỗi giai đoạn, những bài tập sẽ được tăng tiến dần nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho dây chằng mới. Người bệnh không nên nôn nóng vận động sớm hay thực hiện bài tập sai cách để tránh nguy cơ giãn dây chằng, lỏng khớp gối, thậm chí là bong dây chằng mới.

Phi Hồng