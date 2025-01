Lá lách sưng to do bệnh tan máu bẩm sinh

TP HCMTuấn, 16 tuổi, mỏi mệt, đau bụng, sờ thấy khối sưng ở vùng dưới sườn trái, bác sĩ chẩn đoán lách to do biến chứng thiếu máu bẩm sinh.

Tuấn mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, phải theo dõi sức khỏe định kỳ hàng tháng. Mỗi năm Tuấn phải truyền khoảng 36 đơn vị máu (tương đương 9 lít máu). Người bệnh còn bị lupus ban đỏ và đang theo dõi hội chứng kháng phospholipid (rối loạn miễn dịch), thiếu canxi máu do chế độ ăn uống.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lách của Tuấn to độ 4 (mức độ cao nhất), chiều cao hơn 21 cm, trong khi lách bình thường khoảng 7-14 cm. Vùng dưới lách còn có mảng tổn thương dài gần 5 cm, nghi ngờ nhồi máu lách.

Ngày 15/1, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết lách to là diễn biến thường gặp của người mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh (bệnh beta thalassaemia). Bệnh Thalassemia gây lách to và có chỉ định cắt lách không hiếm ở Việt Nam nhưng trường hợp Thalassemia, lách to độ 4 gây thiếu máu như bệnh nhân Tuấn lần đầu gặp tại bệnh viện Tâm Anh.

Lách càng to người bệnh phải truyền máu càng nhiều. Vì lách có chức năng lọc máu và loại bỏ các tế bào máu cũ, khi lách bị phình to lưu giữ quá nhiều tế bào máu, dẫn đến giảm số lượng tế bào máu trong cơ thể gây thiếu máu nặng hơn. Lách to làm tăng nguy cơ biến chứng như nhồi máu lách, vỡ lách gây chảy máu ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy chiều cao của lá lách, to độ 4 (đường chỉ vàng). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt lách để giảm nhu cầu truyền máu, đồng thời phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Tuấn được truyền hai đơn vị huyết tương, tiêm ngừa giúp tăng cường hệ miễn dịch, trước khi phẫu thuật.

Ban đầu, êkíp kiểm tra ghi nhận lách to, không có dịch, tiến hành phẫu tích, kiểm soát bó mạch lách gần đuôi tụy, cắt dây chằng lách - đại tràng. Bác sĩ tiếp tục cắt dây chằng hoành lách, thận lách; đưa lách vào bao bệnh phẩm và đưa ra ngoài qua đường rạch da khoảng 3 cm quanh rốn.

Theo bác sĩ Khánh, do người bệnh từng bị nhồi máu lách quá trình phẫu thuật phức tạp do tĩnh mạch lách rất lớn 1,2-1,5 cm, nguy cơ chảy máu cao trong quá trình phẫu tích động mạch và tĩnh mạch lách. Lách sưng rất to, chiếm nhiều không gian trong ổ bụng, dính với nhiều cơ quan xung quanh khiến quá trình di động lách khó khăn.

Sau mổ, sức khỏe Tuấn dần hồi phục, ít đau, có thể ăn uống, vận động nhẹ, dự kiến xuất viện sau 5 ngày. Người bệnh tiếp tục tái khám và điều trị với bác sĩ chuyên khoa Huyết học.

Bác sĩ Khánh (ngoài cùng bên trái) phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Công Khánh cho biết cắt lách được chỉ định trong các trường hợp xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, áp xe lách, u nang lách, lách phì đại, vỡ lách do chấn thương... Sau phẫu thuật, người bệnh phải tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về phòng ngừa, bảo vệ cơ thể trước những biến chứng tiềm ẩn có thể xảy ra.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi