Cụ ông nhiễm trùng ổ bụng do túi mật hoại tử

TP HCMÔng Hưng, 83 tuổi, sốt, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải suốt một tuần, đi tiêu lỏng, bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc do túi mật hoại tử, nhiễm trùng ổ bụng nặng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng của ông Hưng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy viêm túi mật hoại tử do sỏi kẹt cổ túi mật (túi mật gồm ba phần đáy, thân và cổ), giãn nhẹ đường mật trong gan hai bên và đoạn đầu ống gan chung. Quanh gan có lớp dịch kèm ổ tụ dịch quanh túi mật, thành túi mật mất đoạn liên tục do bị thủng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực ghi nhận có tổn thương mô kẽ, tràn dịch tự do khoang màng phổi, gây xẹp một phần nhu mô thùy giữa và dưới phổi phải.

Ngày 20/5, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ông Hưng bị viêm phúc mạc toàn thể do viêm túi mật hoại tử, sỏi kẹt cổ túi mật, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong ổ bụng, dẫn đến nhiễm trùng ổ bụng nặng.

Phúc mạc là màng thanh mạc lớn nhất trong cơ thể, bao bọc tất cả cơ quan trong ổ bụng, hố chậu, lót mặt trong thành bụng, mặt cơ hoành và mặt trên chậu hông. Viêm phúc mạc toàn thể là tổn thương những tạng trong phúc mạc hoặc cạnh phúc mạc khi vỡ đổ vào trong phúc mạc gây viêm.

Ông Hưng được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật hoại tử bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Ông mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, đặt stent mạch vành và đang dùng thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu, khó cầm máu trong lúc mổ.

Các bác sĩ Gan - Mật - Tụy và Tim mạch hội chẩn, đánh giá nguy cơ tim mạch, truyền tiểu cầu, làm huyết áp động mạch xâm lấn để theo dõi sát trong quá trình mổ. Bác sĩ Khánh đánh giá đây là ca mổ phức tạp, nguy cơ tử vong cao vì bệnh nhân nhập viện khá trễ. Người bệnh do viêm túi mật lâu ngày không được điều trị phẫu thuật sớm nên bị biến chứng viêm phúc mạc toàn thể, nguy cơ cao sốc nhiễm trùng.

Ảnh thành túi mật bị hoại tử gây thủng trên phim chụp cộng hưởng từ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ dự phòng phương án có thể phải chuyển sang mổ mở do tình trạng viêm phúc mạc khiến người bệnh chướng bụng nhiều, khó khăn cho mổ nội soi.

Bác sĩ Khánh đánh giá bệnh nhân may mắn đáp ứng với phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận túi mật hoại tử gần như hoàn toàn, có nhiều dịch đục và giả mạc quanh túi mật. Dọc rãnh đại tràng, giả mạc mặt trên và dưới gan dày thành bánh bám dính vào phúc mạc. Quá trình phẫu thuật được thực hiện cẩn trọng gỡ nhánh bám dính để không bị chảy nhiều máu, đồng thời rửa bụng kỹ, lấy hết giả mạc.

Hậu phẫu, người bệnh hồi phục nhanh, vết mổ khô, ăn uống dần trở lại bình thường và xuất viện sau 7 ngày.

Bác sĩ Công Khánh (trái) cùng ê kíp trong một ca phẫu thuật nội soi hồi tháng 9/2023. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm phúc mạc là biến chứng rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao, khoảng 60-70%. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nhiễm trùng toàn cơ thể (hay nhiễm trùng huyết), sốc, suy đa tạng, tử vong.

Nguyên nhân viêm túi mật cấp là do sỏi làm tắc nghẽn đường vận chuyển dịch mật tự nhiên, khiến mật cô đặc, tích tụ trong túi mật kèm nhiễm khuẩn. Biểu hiện là mật sưng to, phù nề, sung huyết, tiến triển gây hoại tử túi mật và viêm phúc mạc mật.

Bác sĩ Khánh khuyến nghị mọi người, nhất là người bị sỏi túi mật, cần khám sức khỏe định kỳ để được phát hiện và can thiệp sớm bằng phẫu thuật nội soi cắt túi mật, tránh xảy ra biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật.

Phẫu thuật cắt túi mật trong tình trạng viêm túi mật cấp, viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc mật... làm tăng nguy cơ xảy ra các tai biến như chảy máu và tổn thương đường mật.

Quyên Phan

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi