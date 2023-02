Kinh nguyệt không đều tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Nồng độ hormone giới tính estrogen và testosterone bất thường góp phần gây ra kinh nguyệt không đều và sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Chu kỳ kinh nguyệt thường khoảng 28 ngày, nếu kéo dài ít nhất 40 ngày hoặc hơn là không đều và thất thường. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Kangbuk Samsung và Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) năm 2022, chu kỳ kinh nguyệt dài và không đều không chỉ gây khó thụ thai, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cụ thể, các nhà khoa học đã theo dõi và phân tích chu kỳ kinh nguyệt của hơn 72.000 phụ nữ dưới 40 tuổi. Khoảng 28% người tham gia nghiên cứu có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài ít nhất 40 ngày hoặc quá thất thường. Sau 4 năm, 9% người có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài đã phát triển bệnh gan nhiễm mỡ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt dài hoặc không đều có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn 49% người có chu kỳ đều đặn từ 26-30 ngày. Tình trạng này không liên quan đến béo phì.

Nghiên cứu của Đại học Pennsylvania (Mỹ) cũng chỉ ra, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có thể do các yếu tố khác không liên quan đến béo phì. Cụ thể, các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 3.300 người trưởng thành mắc căn bệnh này, phát hiện ra rằng có 13% người trong số này có chỉ số khối cơ thể (BMI) gầy hoặc khỏe mạnh. Những người không béo phì hoặc có thể trạng gầy phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu do các nguyên nhân như chu kỳ kinh nguyệt dài, hormone (di truyền), lối sống (ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, ít vận động...), mắc các bệnh lý như tiền tiểu đường, tiểu đường, bệnh đường tiêu hóa.

Theo tiến sĩ Dimitrios Koutoukidis, Đại học Oxford (Anh), mức độ bất thường của hormone giới tính estrogen và testosterone góp phần gây ra những bất thường về kinh nguyệt và sự phát triển gan nhiễm mỡ không do rượu. Chị em có chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc dài bất thường nên duy trì lối sống lành mạnh để phòng hoặc giảm thiểu căn bệnh này.

Cụ thể, bạn cần đạt và duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế (không) uống rượu, không hút thuốc lá; có chế độ ăn nhiều thực vật, hạn chế đường, chất béo bão hòa, thịt và thực phẩm chế biến sẵn; tập thể dục nhiều hơn. Lối sống lành mạnh còn giúp phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt dài (không đều) giảm nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa khác và tim mạch.

