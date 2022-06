Khớp nhân tạo gấp duỗi xoay như khớp gối tự nhiên

Khớp gối nhân tạo Medial Pivot được thiết kế gần như khớp tự nhiên giúp người bệnh khôi phục chức năng vận động, thoát khỏi nguy cơ tàn phế.

Bác sĩ Lê Đăng Phong, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh chia sẻ, thoái hóa khớp gối là một trong những dạng viêm khớp phổ biến nhất. Đây là hiện tượng lớp sụn đệm giữa khớp gối bị mài mòn, làm cho các đầu xương khớp cọ xát vào nhau khi người bệnh chuyển động. Tình trạng này có thể xảy ra do chấn thương, bệnh lý, hoặc sự thoái hóa theo tuổi già... Hậu quả là những cơn đau, sưng, cứng, giảm khả năng di chuyển... Mục tiêu chính của điều trị thoái hóa khớp gối là giảm đau và phục hồi khả năng vận động cho người bệnh. Tùy theo tình trạng thoái hóa của người bệnh mà các bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng liệu pháp bảo tồn như dùng thuốc, thay đổi lối sống,... hoặc phẫu thuật.

Bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu do lớp sụn khớp chưa bị thoái hóa nhiều. Khi không được điều trị kịp thời, thoái hóa khớp phát triển ngày càng nặng. Khớp gối người bệnh có sự thay đổi lớn về xương và mô mềm, biến dạng trục khớp gối, dẫn đến nguy cơ tàn phế. Lúc này, bác sĩ có thể chỉ định thay khớp nhân tạo. Đây là phương pháp cuối cùng trong điều trị thoái hóa khớp gối.

Khớp nhân tạo là phương pháp điều trị tối ưu, khôi phục khả năng vận động khi lớp sụn khớp bị bào mòn. Ảnh: Shutterstock

Theo bác sĩ Lê Đăng Phong, thay khớp gối nhân tạo được xem là bước đột phá lớn trong điều trị thoái hóa khớp. Kỹ thuật này có khả năng điều trị tận gốc các vấn đề như đau, mất khả năng vận động... do thoái hóa khớp. Tuy nhiên, phẫu thuật thay khớp gối đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại vì khó hơn so với thay khớp tại các vị trí khác. Nguyên nhân là do khi thay khớp gối sẽ làm biến đổi động học tự nhiên của khớp, dẫn đến kết quả phẫu thuật không được như mong đợi.

Medial Pivot là khớp gối được các chuyên gia giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Tâm Anh lựa chọn. Dù đã xuất hiện hơn 20 năm, đây vẫn được xem là kỹ thuật tiên tiến nhất và hoàn thiện nhất trong thay khớp gối nhân tạo, không chỉ kế thừa ưu điểm, mà còn khắc phục khuyết điểm của các thế hệ khớp gối nhân tạo trước đó. Medial Pivot có cấu tạo gần giống với khớp gối tự nhiên, sở hữu nhiều ưu điểm về mặt động học, cải thiện chức năng lâm sàng, giải quyết các vấn đề về đau mặt trước gối, giảm chuyển động nghịch thường ra trước, cải thiện sức mạnh cơ tứ đầu đùi, tăng tuổi thọ khớp, giảm nguy cơ trật khớp gối, có thể gập hoặc quỳ gối sau phẫu thuật...

Một nghiên cứu vào năm 2012 đã chứng minh rằng lực duỗi của khớp gối nhân tạo và khớp gối tự nhiên là như nhau, do đó, khả năng xoay duỗi gối của người bệnh sau phẫu thuật phục hồi gần giống với trước khi mắc bệnh. Bác sĩ Phong cho biết, nhìn chung, tỷ lệ hài lòng của người bệnh thoái hóa khớp gối nặng đối với phương pháp điều trị này lên đến hơn 91%.

Bác sĩ Lê Đăng Phong (giữa) phẫu thuật khớp tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị, trước khi phẫu thuật thay khớp gối, người bệnh sẽ được học các lớp tập đi, chống té ngã sau khi thay khớp... Sau mổ một ngày, người bệnh sẽ bắt đầu thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để phòng ngừa hình thành huyết khối, gây thuyên tắc tĩnh mạch; đồng thời đẩy nhanh tốc độ phục hồi, rút ngắn thời gian nằm viện. Sau khi xuất viện, người bệnh cần tiếp tục thực hiện các bài tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Hai tuần sau mổ thay khớp gối, người bệnh có thể đi lại như bình thường mà không cần dùng dụng cụ hỗ trợ.

Bác sĩ Phong chia sẻ thêm, thoái hóa khớp gối không phải là một căn bệnh khởi phát đột ngột mà ngược lại, bệnh sẽ phát triển nặng dần theo thời gian nếu không được điều trị kịp thời. Trong trường hợp phát hiện sớm, người bệnh có thể duy trì khả năng vận động, kiểm soát và ngăn bệnh phát triển bằng các phương pháp điều trị bảo tồn như dùng thuốc, tập vật lý trị liệu... Do đó, người bệnh nên thăm khám sức khỏe định kỳ và đến gặp bác sĩ để được thăm khám ngay khi phát hiện bất thường ở khớp gối.

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh là một trong những đơn vị dẫn đầu về công nghệ thay khớp gối Medial Pivot tại Việt Nam. Vào ngày 1/6, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã được ông Van Thuyne Kris, Tổng giám đốc toàn cầu Tổ chức giáo dục và đào tạo Y tế MicroPort, chính thức trao chứng nhận hợp tác đào tạo quốc tế về thay khớp gối và khớp háng. MicroPort đồng ý để Hệ thống BVĐK Tâm Anh tiếp nhận và đào tạo về kỹ thuật thay khớp gối Medial Pivot tại Việt Nam.

Phi Hồng