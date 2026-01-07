Không béo phì vẫn bị gan nhiễm mỡ

Hà NộiChị Linh, 33 tuổi, gan nhiễm mỡ dù chỉ số BMI đạt chuẩn, không có triệu chứng bất thường.

Chị Linh có tiền sử bệnh lý tuyến giáp, TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho rằng rối loạn chuyển hóa sẵn có (bệnh tuyến giáp) kết hợp chế độ sinh hoạt kém lành mạnh làm tăng tích tụ mỡ ở gan. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều rượu bia hay calo dư thừa, chất béo tích tụ trong tế bào gan.

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị gan nhiễm mỡ, hướng điều trị chính vẫn là thay đổi lối sống. Chị Linh cần điều trị ổn định bệnh lý tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa đi kèm. Sau hơn ba tháng theo dõi, các chỉ số chuyển hóa cải thiện, tình trạng gan nhiễm mỡ của người bệnh có xu hướng giảm.

Theo bác sĩ Khanh, trước đây gan nhiễm mỡ không do rượu chủ yếu gặp ở người trung niên, song những năm gần đây bệnh có xu hướng trẻ hóa. Nhiều trường hợp liên quan đến thừa cân, béo phì nhưng một số người chỉ số BMI bình thường như chị Linh vẫn mắc bệnh này.

Nhân viên y tế vận hành hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động phân tích các chỉ số máu liên quan đến gan nhiễm mỡ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống dư thừa năng lượng, nhiều đồ ngọt, nước có ga, thức ăn nhanh nhưng ít rau xanh. Thói quen uống rượu bia, thức khuya, căng thẳng cũng góp phần khiến gan dễ tích tụ mỡ, thúc đẩy tình trạng viêm. Những người trẻ mắc bệnh nền như tiểu đường type 2, rối loạn lipid máu hay hội chứng buồng trứng đa nang không điều trị có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Bác sĩ Khanh khuyên mỗi người cần xây dựng thói quen lành mạnh để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nên ăn uống cân bằng, tăng cường rau xanh, chất xơ, hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt có gas, rượu bia, bỏ hút thuốc lá để hỗ trợ gan phục hồi. Duy trì tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần giúp cơ thể đốt cháy năng lượng, ngăn tích tụ mỡ. Kiểm soát cân nặng là yếu tố chính phòng gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, người có chỉ số BMI trung bình cũng không nên chủ quan, cần khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm để phát hiện bất thường, điều trị kịp thời.

Nếu lượng mỡ chiếm trên 5-10% trọng lượng gan, người bệnh được chẩn đoán gan nhiễm mỡ. Bệnh gồm hai nhóm chính là gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Ở giai đoạn sớm, bệnh ít gây tổn thương gan, thường không có biểu hiện rõ ràng, nhưng có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm, biến chứng thành viêm gan nhiễm mỡ (ước tính khoảng 10%) làm tăng nguy cơ xơ hóa gan, xơ gan, ung thư gan.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi