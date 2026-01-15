Khối u ung thư 1,2 kg ở chân người đàn ông

TP HCMÔng Thành, 61 tuổi, có khối u ở mặt sau đùi trái to lên nhanh, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Sarcoma cơ trơn - một dạng ung thư mô mềm.

Ban đầu khối u nhỏ, không đau, sau một năm to lên rõ rệt, chiếm gần 2/3 mặt sau đùi trái của ông Thành, chèn ép gây tê buốt chân. TS.BS Văn Đức Minh Lý, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bệnh nhân mắc sarcoma cơ trơn. Theo y văn, đây là dạng ung thư mô mềm ác tính chiếm khoảng 0,17% các loại ung thư, có thể tiến triển nhanh, khả năng di căn cao và dễ tái phát.

Bệnh nhân được điều trị kiểm soát bệnh tim mạch trong hai tuần, sau đó mổ lấy mẫu sinh thiết khối u. Kết quả chụp CT toàn thân cho thấy ung thư chưa di căn, còn hình ảnh MRI ghi nhận khối u rất lớn, chèn ép đẩy các cấu trúc giải phẫu lân cận.

Kết quả chụp MRI cho thấy tổn thương choán chỗ lớn trong mô mềm ở mặt sau đùi trái của ông Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Lý đánh giá đây là ca bệnh phức tạp do khối u rất lớn, thời gian gây mê kéo dài trong khi ông Thành bị suy tim có nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, loạn nhịp. Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật, u phát triển chèn ép các cơ quan khác làm giảm khả năng vận động của bệnh nhân, có thể di căn.

Bác sĩ hội chẩn liên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu, Tim mạch, Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Xạ trị đưa ra nhiều phương án điều trị và xử lý nguy cơ như chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể), ghép mạch nếu phải cắt bỏ động mạch đùi cùng với u, sẵn sàng hồi sức tích cực, xạ trị sau 4 tuần. Mục tiêu phẫu thuật là loại bỏ khối u ung thư, giữ lại chân cho người bệnh và hạn chế tối đa biến chứng.

Sau 4 tiếng mổ, êkíp bóc tách thành công khối u nặng 1,2 kg. Ông Thành giữ được chân trái và có thể đi lại bằng nạng sau 3 ngày mổ. Bác sĩ Lý cho biết khối u rất lớn nhưng còn ranh giới rõ, chưa ghi nhận tổn thương xương đùi. Dự kiến sau phẫu thuật 4-6 tuần, khi tình trạng vết mổ ổn định, ông sẽ được xạ trị.

Bác sĩ Lý (phải) phẫu thuật loại bỏ khối u ung thư cho ông Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sarcoma cơ trơn có thể gây ra các triệu chứng khác nhau tùy vị trí xuất hiện. Giai đoạn đầu, bệnh thường không gây biểu hiện quá bất thường, phần lớn xuất hiện u nhỏ, không gây đau. Bác sĩ lưu ý người bệnh nên đi bệnh viện khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo u ác tính như u cứng, to lên quá nhanh, thâm nhiễm da, lở loét...

