Khối u ác tính lớn chèn ép não người phụ nữ

Hà NộiBà Mai, 46 tuổi, đau đầu sau gáy, yếu liệt hai chân và nửa người, bác sĩ phát hiện u não ác tính 6 cm xâm lấn nhiều vùng chức năng quan trọng.

Ngày 14/8, TS.BS Nguyễn Đức Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết khối u ở vùng đồi thị bán cầu phải, to bằng quả cam. "U lớn nhanh sẽ gây chảy máu trong, phù não, giãn não thất, tăng áp lực nội sọ, người bệnh có nguy cơ chết não, tử vong", bác sĩ Đức Anh nói, thêm rằng u nằm ở cấu trúc sâu và nguy hiểm nhất của phẫu thuật não, tiên lượng phẫu thuật khó. Mục tiêu điều trị là loại bỏ khối u nhằm làm giảm sự chèn ép, bảo tồn tối đa các chức năng thần kinh, kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

U não là khối u hình thành do sự tăng trưởng bất thường của các tế bào não, gồm hai nhóm chính lành tính và ác tính (ung thư). Khối u não ác tính có thể là nguyên phát (hình thành từ trong não) hoặc thứ phát (di căn từ các bộ phận khác của cơ thể). Trường hợp của bà Mai là dạng u não nguyên phát.

Khối u kích thước lớn trong não người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Đức Anh, khối u của bà Mai lớn, nếu không có hệ thống định vị hướng dẫn để cắt bỏ thì bệnh nhân nguy cơ cao liệt nửa người sau mổ. Các bác sĩ thực hiện vi phẫu dưới sự hướng dẫn của máy định vị Neuro Navigation. Đây là hệ thống định vị thần kinh tích hợp AI hỗ trợ xác định chính xác vị trí, ranh giới của khối u, dẫn đường bác sĩ loại bỏ u tối ưu. Hệ thống kính vi phẫu với chức năng chụp huỳnh quang 3D có độ phóng đại và phân giải hình ảnh lớn, dựng hình 3D, giúp bác sĩ quan sát kỹ tổn thương trong não.

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ cần đảm bảo lấy hết khối u, kiểm soát chảy máu, bảo tồn vùng chức năng... Hệ thống Navigation kết hợp hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM) giúp bác sĩ kiểm soát toàn bộ các vùng chức năng trên não trong suốt cuộc mổ. Hệ thống điện sinh lý thần kinh có tác dụng cảnh báo phẫu thuật viên khi chạm tới bất kỳ dây thần kinh quan trọng của người bệnh. Từ đó, người bệnh tránh được các biến chứng thần kinh trong phẫu thuật, bảo tồn tối đa cấu trúc thần kinh.

Tiến sĩ Đức Anh (ngoài cùng bên phải) cùng ê kíp phẫu thuật cho bà Mai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau gần 10 tiếng phẫu thuật, kíp mổ thành công loại bỏ u. Người bệnh tỉnh táo, phục hồi chức năng vận động sau hơn một tuần điều trị hậu phẫu. Hiện, sức khỏe bà Mai ổn định, tiếp tục điều trị nhằm tiêu diệt tế bào còn sót lại.

U não thường phát triển không có triệu chứng, chỉ xuất hiện các triệu chứng thoáng qua khiến nhiều người dễ bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Đa phần người bệnh phát hiện do đi khám hoặc khi đã có triệu chứng do khối u to gây chèn ép và xâm lấn các cấu trúc xung quanh.

Bác sĩ Đức Anh khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ cao như tiếp xúc với bức xạ, tiền sử gia đình có người mắc u não... nên khám định kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, khó giữ thăng bằng, khó nói, yếu liệt tay chân, di chuyển hạn chế... cần tới cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh khám sớm.

Linh Đặng

* Tên người bệnh đã được thay đổi