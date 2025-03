Khối dị dạng mạch máu lớn khiến người đàn ông xuất huyết ồ ạt

TP HCMÔng Nhất, 69 tuổi, chảy máu ồ ạt qua hậu môn, bác sĩ phát hiện khối dị dạng mạch máu lớn 5 cm ở đại tràng.

Bệnh nhân mất nhiều máu, ngất xỉu hai lần ở bệnh viện tuyến dưới, được truyền máu. Khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ông tiếp tục ngất xỉu khi đang làm xét nghiệm lâm sàng.

"Đây là lần đầu tiên viện tiếp nhận ca xuất huyết tiêu hóa do dị dạng mạch máu lớn như vậy", BS.CKI Nguyễn Công Uẫn, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết hôm 15/3, thêm rằng dị dạng mạch máu phát triển ở đường tiêu hóa gây xuất huyết gọi là tổn thương Dieulafoy, thường do bẩm sinh, ít gặp, chiếm khoảng 1-2% trường hợp xuất huyết tiêu hóa.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng cho thấy khối dị dạng mạch máu nằm ở góc đại tràng của ông Nhất, kích thước lên đến 5 cm, vẫn đang gây chảy máu. Chỉ số hemoglobin đánh giá trình trạng thiếu máu ở mức 6,7g/dl, tức thấp hơn một nửa so với bình thường, huyết áp thấp 70/60 mmHg. Ông có nguy cơ sốc do mất máu đột ngột, thiếu máu lên não, thiếu oxy não gây co giật, khó thở, tử vong. Ông Nhất từng xuất huyết tiêu hóa nhiều lần trước đây, khả năng cao là do chưa phát hiện được khối dị dạng mạch máu ở đại tràng, theo bác sĩ Uẫn.

Khối dị dạng mạch máu của người bệnh khá lớn nên không thể can thiệp nút mạch như thông thường. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng chứa khối dị dạng cho người bệnh.

Bác sĩ phẫu thuật cắt trọn khối mạc treo chứa mạch máu dị dạng, cắt đoạn đại tràng tương ứng 10 cm, nối ruột kiểu bên - bên (nối đại tràng với đại tràng). Ông Nhất mất nhiều máu trước đó dẫn đến sốc mất máu, được truyền 750 ml trong khi phẫu thuật. Hậu phẫu, ông Nhất nằm hồi sức tích cực (ICU) 8 ngày, được chăm sóc đặc biệt để theo dõi sức khỏe, ngăn nguy cơ suy đa cơ quan do mất máu.

Sức khỏe ông dần hồi phục, xuất viện 4 ngày tiếp theo. 10 ngày sau ông tái khám, chỉ số máu được cải thiện (Hemoglobin 11 g/dl), vết mổ lành khô.

Xuất huyết tiêu hóa có rất nhiều nguyên nhân như loét dạ dày tá tràng, giãn tĩnh mạch thực quản, viêm thực quản, viêm ruột, trĩ, nứt hậu môn, u đường tiêu hóa... Trong đó, dị dạng mạch máu ít gặp, thường do yếu tố bẩm sinh, số ít mắc phải do chấn thương hoặc sau phẫu thuật.

Mạch máu dị dạng có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào của hệ tiêu hóa, thường gặp nhất là vùng trực tràng sigma (một phần của ruột già, nằm gần hậu môn và trực tràng). Mạch máu bị giãn nở gây xuất huyết tiêu hóa. Tùy theo mức độ, nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa mà bác sĩ có phương pháp can thiệp phù hợp như cầm máu tại chỗ bằng nhiều phương tiện như dùng nhiệt điện, co mạch, kẹp clip... Những trường hợp khó khăn hơn khi cầm máu sẽ áp dụng phương pháp nút mạch, phẫu thuật cắt một phần đại tràng...

Bác sĩ Uẫn khuyên khi có dấu hiệu bất thường như đại tiện phân đen hoặc ra máu, nôn ra máu, thiếu máu do thiếu sắt, ho ra máu, người bệnh nên đến cơ sở y tế khám để chẩn đoán, điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

