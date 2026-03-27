Khó thở khi trời nóng có phải mắc bệnh phổi?

Tôi thường cảm thấy khó thở, nặng ngực khi trời nóng, nhất là lúc ra ngoài hoặc vận động. Đây có phải là dấu hiệu bệnh phổi không? (Minh Tuấn, Hà Nội)

Trả lời:

Vào những ngày nắng nóng, nhiều người có thể xuất hiện cảm giác khó thở, thở nông hoặc nhanh mệt hơn khi vận động. Đây là hiện tượng phổ biến và không phải lúc nào cũng liên quan trực tiếp đến bệnh phổi.

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải tăng cường hoạt động để tỏa nhiệt và duy trì cân bằng thân nhiệt. Nhịp tim và nhịp thở có xu hướng tăng lên nhằm cung cấp đủ oxy cho các cơ quan và hỗ trợ quá trình làm mát cơ thể. Sự thay đổi này khiến một số người cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở nhẹ, đặc biệt khi vận động ngoài trời.

Bác sĩ Đô thăm khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Không khí nóng, khô cũng có thể làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích thích, gây cảm giác khô họng, nặng ngực hoặc thở không thoải mái. Vào những ngày nắng nóng, nồng độ chất ô nhiễm trong không khí như bụi mịn hoặc ozone thường tăng cao, gây kích ứng đường thở và khiến tình trạng khó thở trở nên rõ rệt.

Nhóm người cao tuổi, thừa cân, mắc bệnh phổi mạn tính... gặp triệu chứng hô hấp rõ. Nếu khó thở xảy ra thường xuyên hoặc kèm theo dấu hiệu như ho kéo dài, khò khè, đau tức ngực, mệt nhiều khi gắng sức hoặc khó thở tăng dần, người bệnh không nên chủ quan. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý hô hấp như hen phế quản, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc một số bệnh lý tim phổi khác.

Để giảm cảm giác khó thở trong thời tiết nóng, bạn nên hạn chế hoạt động ngoài trời, uống đủ nước để tránh mất nước, giữ môi trường sống thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm. Khi sử dụng điều hòa, nên duy trì nhiệt độ ở mức phù hợp và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường trong nhà và ngoài trời.

Nếu tình trạng khó thở kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường khác, bạn nên đến khám tại chuyên khoa hô hấp để được kiểm tra.

ThS.BS Đặng Thành Đô

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội