Khó giảm cân sau thời gian tăng không kiểm soát

TP HCMChị Kim, 38 tuổi, tăng từ 78 lên 90 kg trong 5 năm, ăn kiêng và tập thể dục nhưng không thể giảm cân.

Chị Kim bắt đầu tăng cân từ những năm dịch Covid-19, sau đó không thể kiểm soát được cân nặng. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hồi tháng 7, chị Kim nặng 91,2 kg, cao 1,62 m, chỉ số khối cơ thể (BMI) 34.8 (kg/m2), thuộc nhóm béo phì độ hai. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị Kim mắc nhiều biến chứng do béo phì như gan nhiễm mỡ độ ba, rối loạn lipid máu, tiền tiểu đường, tăng axit uric, buồng trứng đa nang.

TS.BS Trần Hữu Thanh Tùng, khoa Nội tiết - Đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết với lượng mỡ nội tạng là 215 cm2, cao hơn hai lần mức an toàn, chị Kim dễ bị tăng đề kháng insulin gây tăng đường huyết, nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường, tăng phản ứng viêm làm tăng tiết cytokine góp phần gây đột quỵ... Chỉ số mỡ nội tạng cao còn có thể gây ra một số vấn đề như sa sút trí tuệ, bệnh gout, hen suyễn, viêm xương khớp, đau lưng, ung thư vú, alzheimer...

Bác sĩ Tùng tư vấn giảm cân cho chị Kim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tùng cho biết nguyên nhân tăng cân nhanh trong thời gian ngắn rồi không giảm được một phần do chế độ ăn uống, sinh hoạt chưa hợp lý. Khi một người tăng cân, số lượng tế bào dự trữ mỡ trong cơ thể không thay đổi, thay vào đó tế bào mở rộng để dự trữ nhiều mỡ hơn bằng cách thay đổi cách phản ứng và dự trữ chất dinh dưỡng, chống lại những nỗ lực giảm cân.

"Để điều trị béo phì hiệu quả, cần duy trì tình trạng giảm cân trong một thời gian nhất định (3-6 tháng) để các tế bào mỡ lưu trữ ‘trí nhớ’ mới", bác sĩ Tùng cho biết.

Chị Kim được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, kết hợp nội khoa, dinh dưỡng và vận động giúp giảm cân an toàn, hiệu quả và dễ thực hiện. Sau hai tuần, chị Kim giảm 5 kg và tiếp tục theo đuổi lộ trình giảm cân an toàn, bền vững tới mục tiêu giảm khoảng 18-20 kg cân nặng.

Đức Hạnh