Khó duỗi ngón tay cảnh báo bệnh gì?

Gần đây, các ngón tay của tôi bị cứng và đau, khó duỗi được hoàn toàn. Đây là bệnh gì? (Văn Đại, 56 tuổi)

Trả lời:

Khó co duỗi các ngón tay, cứng ngón tay là dấu hiệu cứng khớp liên kết các đốt ngón tay (khớp liên đốt). Ngoại trừ ngón cái chỉ có một khớp liên đốt, các ngón tay còn lại đều có hai khớp liên đốt gần và xa.

Các khớp này có cấu trúc nhỏ, thường xuyên phải cử động liên tục và có ít mô mềm bảo vệ nên dễ bị tổn thương gây đau và cứng khớp. Tình trạng này thường xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong ngày như vào buổi sáng. Tùy mức độ, cơn đau có thể kéo dài vài phút đến hàng giờ, ảnh hưởng đến một hoặc nhiều khớp, gây sưng và đỏ khớp, có tiếng lạo xạo khi cử động, thậm chí biến dạng khớp và lệch trục khi tiến triển nặng.

Các tình trạng dưới đây có thể gây cứng khớp liên đốt ngón tay:

Chấn thương ngón tay làm tổn thương cấu trúc bên trong khớp như sụn, dây chằng, gân, xương là nguyên nhân phổ biến gây cứng khớp. Quá trình hồi phục chấn thương cũng có thể hình thành mô sẹo, làm hạn chế vận động và cứng khớp liên đốt ngón tay.

Xơ hóa quanh khớp là sự hình thành quá mức mô sẹo xung quanh khớp khiến xơ hóa mô, dẫn đến ngón tay khó cử động và cứng khớp. Tình trạng này thường xảy ra sau chấn thương, phẫu thuật hoặc viêm kéo dài. Không chỉ làm cứng khớp liên đốt, xơ hóa quanh khớp còn gây đau, sưng tấy hoặc cảm giác lạo xạo khi cử động khớp.

Thoái hóa khớp gây tổn thương sụn khớp, hình thành gai xương, viêm màng hoạt dịch hoặc co rút bao khớp và dây chằng. Bệnh gây nên các cơn đau, cứng khớp, có tiếng lạo xạo, lục cục khi cử động các khớp ngón tay.

Viêm khớp dạng thấp có thể làm cứng khớp ngón tay, ít nhất khoảng 30 phút hoặc lâu hơn ảnh hưởng đến cả khớp cổ tay.

Viêm khớp vảy nến khiến hệ miễn dịch tấn công nhầm màng hoạt dịch gây viêm và tổn thương dẫn đến cứng khớp, thường ảnh hưởng đến khớp liên đốt xa do cấu trúc nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi quá trình viêm, gây đau cứng khớp liên đốt ở đầu ngón tay.

Ngón tay cò súng gây khó khăn khi cử động khớp. Người bệnh cảm thấy đau khi uốn hoặc duỗi ngón tay, kèm theo sưng, đỏ, nóng ở khớp. Bệnh có thể trở nên nghiêm trọng nếu ngón tay bị cứng trong thời gian dài và không cử động như vào buổi sáng sau khi thức dậy.

Bệnh gout gây cứng khớp liên đốt do quá trình hình thành các tinh thể urat tại các khớp, dẫn đến viêm khớp cấp tính và mạn tính, kèm theo tổn thương mô mềm. Bệnh gout thường ảnh hưởng đến các khớp liên đốt xa, gây đau và cứng khớp ở đầu ngón tay.

Hội chứng co rút Dupuytren ảnh hưởng đến mô liên kết dưới da lòng bàn tay và ngón tay, làm dày lên và co rút của mô liên kết khiến các ngón tay bị co lại về phía lòng bàn tay. Vị trí thường bị ảnh hưởng là ngón út và ngón áp út.

Hội chứng ống cổ tay không trực tiếp gây nên cứng khớp liên đốt nhưng có thể làm tăng cảm giác đau và khó chịu ở bàn tay, khiến người bệnh hạn chế vận động ở các ngón tay, dẫn đến cứng khớp.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng cứng khớp ngón tay cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi có triệu chứng cứng khớp liên đốt ngón tay, bạn nên tới bệnh viện có chuyên khoa cơ xương khớp và chấn thương chỉnh hình để khám. Sau khi bác sĩ hỏi bệnh sử, khám lâm sàng có thể chỉ định bạn xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm khớp hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) để tìm kiếm dấu hiệu bệnh lý.

Tùy từng nguyên nhân, bác sĩ điều trị cứng khớp liên đốt ngón tay bằng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid, corticosteroid hoặc thuốc sinh học. Tập vật lý trị liệu cũng giảm triệu chứng cứng khớp và giúp bạn dễ dàng cử động, gập duỗi ngón tay hơn. Trong một số trường hợp, điều trị nội khoa và tập vật lý trị liệu không hiệu quả, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cho người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Hân

Khoa Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội