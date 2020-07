'Khó đạt điểm Toán trên trung bình nếu không học thêm'

Trên lớp, giáo viên chủ yếu dạy lý thuyết, sách giáo khoa chỉ có công thức cơ bản, trong khi đề thi lại ra theo hướng tư duy thực tế.

Đánh giá về kết quả gần 50% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lóp 10 năm 2020 vừa qua, độc giả Nguyễn Hồng Khanh chia sẻ:

"Tôi là một trong số những học sinh có điểm dưới trung bình môn Toán. Theo tôi thấy, đề thi Toán từ năm 2018 trở lại đây có sự phân hóa lớn, hơn 70% là Toán thực tế. Trong sách giáo khoa chỉ có bài giảng cơ bản chứ không có các dạng Toán thực tế nên học sinh phải học thêm khá nhiều dạng bài và rất hoang mang khi ôn tập. Đề thi Toán thường có tám bài nhưng tới năm bài là Toán thực tế, nên tôi cũng rất hoang mang khi đọc đề.

Toán thực tế mở rộng kiến thức bên ngoài rất nhiều nên tôi cũng như các bạn không tư duy tốt sẽ thấy đề rất khó và chuyện gần 50% học sinh dưới trung bình là khá dễ hiểu. Tôi biết, việc cho nhiều dạng Toán thực tế như vậy để tăng tính cạnh tranh giữa các thí sinh với nhau nhưng tôi thấy như vậy hơi nhiều quá. Tôi nghĩ chỉ nên có khoảng ba bài thực tế là đủ để học sinh có thể lấy điểm các dạng bài cơ bản hơn. Tôi mong đề thi các năm sau sẽ ít dạng Toán thực tế hơn để vừa sức với các em khóa sau".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Thanh Tân cũng chỉ ra những bất cập trong việc dạy học và thi cử khiến nhiều học sinh không đạt điểm trung bình:

"Tôi là một học sinh lớp 10 đã trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018-2019 và có xem qua đề thi tuyển sinh năm 2020. Tôi xin muốn đưa ra ý kiến cá nhân về lý do mà học sinh năm ngoái và năm nay lại có điểm dưới trung bình nhiều như vậy:

Theo tôi, thứ nhất là về kiến thức và bài tập trên lớp: Học sinh thường làm những bài tập khô khan trên những con số và cho tới những năm gần đây mới được học thêm về Toán thực tế. Sự thay đổi này, học sinh theo lối tư duy các bài Toán thông thường khó mà thích nghi với những dạng câu hỏi như vậy vì những gì chúng tôi học là công thức và dạng áp dụng.

Vấn đề thứ hai là cách giáo viên dạy trên lớp. Mặc dù đã thêm vào phần Toán thực tế trong quá trình dạy học nhưng phần lớn vẫn dành cho các dạng theo công thức để làm và học lý thuyết bình thường, trong khi đề thi có tới 60% là Toán thực tế. Trong khi đó, Toán thực tế để rèn luyện tư duy suy luận hợp lý để giải quyết các vấn đề đòi hỏi học sinh phải thực hành nhiều chứ không chỉ là những bài tập hàn lâm. Mà kiến thức của những bài Toán thực tế, theo tôi, với một học sinh lớp 8 đã có thể giải quyết được nếu học sẵn những công thức như cách tính thể tích hình trụ, hình lập phương...

Kết luận: Nếu đã ra đề thi theo hướng tư duy logic thực tế, học sinh cần phải nỗ lực nhiều hơn trong môn Toán, tìm tòi các tài liệu tham khảo thực tế hoặc các bài tập Toán thực tế của nước ngoài chỉ viết bằng tiếng Anh, còn giáo viên cần phải thay đổi cách dạy thêm vào phần toán thực tế có áp dụng kiến thức mới học hoặc những bài tập rèn luyện tư duy. Khi ấy, các học sinh sẽ quen với việc đọc đề, tìm ra hướng giải quyết, tự suy luận chứ không chật vật như hai kỳ tuyển sinh vừa qua".

Nhấn mạnh những chênh lệch giữa kiến thức học trên lớp và đề thi tuyển sinh, độc giả Nguyễn Thị Thuỳ Dương bày tỏ nỗi trăn trở về chương trình giáo dục:

"Qua điểm số của môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 vừa rồi, như thống kê có gần 50% thí sinh có điểm số dưới 5 và nửa còn lại là trên trung bình cho tới điểm giỏi là 10, theo ý kiến của tôi, sự phân hoá điểm này là do chương trình dạy học ở trường so với nội dung được in ra trong để thi quá chêch lệch, khác biệt.

Ở trường, các bạn học sinh được học theo sách giáo khoa một cách rất máy móc, ít được tiếp xúc với những ví dụ thực tế. Lẽ ra, học tới bài nào, giáo viên phải liên hệ ngay cho học sinh với một kiến thức thực tế ở ngoài đời sống để các bạn có thể liên tưởng và nhớ bài lâu. Đằng này, các em chỉ được học máy móc như trong sách đã soạn sẵn, rồi tập làm các bài tập cho quen công thức cơ bản thì kiến thức thực tiễn sẽ khó mà tiếp thu được.

Cho dù trong mấy tháng luyện thi, các em được luyện làm đề thực tiễn thì cũng không thể nào tiếp thu được hết các kiến thức trong thời gian đó được. Về phần 50% còn lại đạt được điểm từ 5 trở lên, có lẽ số này đã được bồi dưỡng, được học thêm hoặc đã được luyện từ đầu năm học rồi nên mới có thể tiếp thu được những bài Toán thực tế nhanh chóng như vậy".

Lê Phạm tổng hợp