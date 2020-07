Dấu hỏi khi gần nửa thí sinh điểm dưới 5 môn Toán

Hai năm liên tiếp đều có gần 50% thí sinh có điểm Toán dưới trung bình, cho thấy sự phân hóa tốt hay chất lượng giáo dục có vấn đề?

Sáng 27/7, tổng kết hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết có hơn 39.600 thí sinh (hơn 48,63%) đạt điểm dưới 5 môn Toán. Đánh giá về kết quả này, độc giả Nguyen Dang Giap cho rằng vấn đề nằm ở chương trình giáo dục chưa phù hợp:

"Năm 2019 cũng gần 50% học sinh có điểm Toán dưới 5, năm 2020 cũng gần không khác là bao. Đây có thể là do chương trình không phù hợp với khả năng của học sinh, hay do giáo viên dạy Toán có vấn đề? Tôi nghĩ là do sách giáo khoa không phù hợp, chương trình nặng, khó so với số đông học sinh. Hy vọng Bộ GD&ĐT kịp thời điều chỉnh, cho học sinh có tuổi thơ, học nhẹ bớt đi, tập trung vào chương trình đại học cho sinh viên, đừng để đào tạo đại học như hiện nay mà cứ tập trung vào học sinh phổ thông".

Không đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc N.T.H lại cho rằng nguyên nhân đến từ cách học chưa hợp lý của học sinh trong mùa dịch:

"Do ý thức bản thân các học sinh là chính. Em trai bạn tôi tám năm liền học sinh giỏi, bỗng dưng sau khi nghỉ dịch Covid gần nửa năm lại tuyên bố bỏ học ở nhà với lý do không thích đi học nữa. Người em đó cũng tâm sự với tôi rằng bạn bè trong lớp chuyên đi học lại cũng mang tâm lý chán nản khi phải đối diện kỳ thi chuyển cấp mà lại không có cảm giác vững chắc khi học online. Nói thế không phải do chương trình học online, chủ yếu do học tại nhà cần sự tự giác nên các em khó tập trung, lười làm bài tập. Em nào tự giác cao, chăm chỉ thì học ở lớp với ở nhà cũng như nhau, nhưng ai trải qua thời học sinh cũng biết số này đếm trên đầu ngón tay".

Độc giả Andy hoang nhận định con sô 50% thí sinh TP HCM điểm dưới trung bình môn Toán không quá đáng lo ngại:

"Đến bao giờ mọi người mới ngưng nhìn vào vấn đề giữa điểm số và kiến thức?

- Đề khó hay dễ, trình độ học sinh vẫn chừng đó.

- Điểm phân bố toàn bộ rơi vào cao (8-10 điểm) hay thấp (1-4 điểm) đều cực kỳ khó để phân loại học sinh vào trường phù hợp.

- Đề phân bố 50- 50 trên và dưới trung bình, đã góp một phần vào việc phân loại (tất nhiên cần có biểu đồ phân tích rõ hơn bao nhiêu phần trăm 6,7,8... điểm để đánh giá đề tốt hay dở, có phân loại được hay không?).

- Cách nhìn thấy nhiều điểm dưới trung bình là phán ngay do học sinh hay nhà trường đều thiếu khoa học".

>> 'Học đêm học ngày' có thành tài?

Đồng quan điểm, bạn đọc Julie Lee nhấn mạnh kết quả điểm thi Toán của TP HCM là hoàn toàn có thể hiểu được:

"Trước khi đưa ra quan điểm, chúng ta nên nhìn vào cơ sở đánh giá số liệu, để từ đó kết luận là do học sinh, do Covid hay do nền giáo dục. Năm ngoái, có hơn 49,6% thí sinh dưới điểm trung bình môn Toán, còn năm nay là hơn 48%. Như vậy có thể thấy kết quả này là giảm số học sinh bị điểm thấp chứ không phải tăng. Nhìn con số % tuy chênh nhỏ, nhưng tính ra trên tổng số thí sinh thì 1% cũng đại diện gần 810 em. Đề thực sự có dễ hơn chút mới đạt được con số như vậy, chứ đề thi mà ai cũng làm tốt 8-9 điểm thì không phân loại được đầu ra. Chuyện trong 81.000 em ở TP HCM có 50% em kém Toán hơn là hoàn toàn có thể hiểu được".

Trong khi đó, có cái nhìn trái ngược, độc giả Nnt123 lại lo ngại trước kết quả trên và đánh giá chất lượng giáo dục chưa đạt yêu cầu:

"Nhiều bạn bảo mức 50% trên và dưới trung bình là thể hiện sự phân hóa tốt của đề. Nhưng tôi nghĩ các bạn đang hiểu sai về sự phân hóa mức độ khó hay dễ của đề thi. Đề thi tốt nghiệp yêu cầu các em làm được 5 điểm (điểm trung bình) tức là nắm vững các kiến thức học ở cấp dưới, không cần giỏi, chỉ cần học và hiểu là đạt yêu cầu. Trên trung bình mới phân loại ra trung bình, khá, giỏi, và xuất sắc, đây mới là các mốc để phân bố chất lượng học sinh.

50% học sinh thi dưới điểm 5 là đã không đạt yêu cầu về môn đó rồi, có nghĩa học mà chẳng hiểu gì. Đó là kết quả quá tệ rồi, không nên biện minh làm gì. Cần xem lại xem quá trình dạy và học có những điểm gì chưa ổn để còn điều chỉnh lại. Ba môn cơ sở mà hết hai môn tỷ lệ dưới trung bình cao như vậy rồi lứa học sinh này học lên tiếp cấp ba thì theo như thế nào? Cũng đừng lôi dịch bệnh làm cái cớ và thống kê cho thấy tỷ lệ ngang thậm chí thấp hơn năm ngoái chứng tỏ dù dịch thì đề ra dễ hơn, vẫn thừa sức các em đạt điểm 5. Tôi thấy nền giáo dục đang mãi loay hoay tìm ra phương hướng, cứ cải cách rồi càng học thì người học càng thụt lùi".

>> Bạn đánh giá thế nào về kết quả điểm thi môn Toán? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.

Thành Lê tổng hợp