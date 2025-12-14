Khi nào trẻ mắc cúm A cần đi khám?

Con tôi 2 tuổi test nhanh mắc cúm A, kèm thở rút lõm lồng ngực, có cần đưa con tới viện khám ngay không? (Minh Đức, Hải Dương)

Trả lời:

Nhiều trẻ mắc cúm A có thể chăm sóc và hồi phục tại nhà. Song, một vài dấu hiệu cảnh báo trẻ cần được khám và chăm sóc y tế tránh biến chứng nguy hiểm.

Lờ đờ, ngủ nhiều bất thường hoặc kích thích quá mức: Trẻ khó đánh thức, ngủ li bì, quấy khóc thét không dỗ được có thể là dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng nặng hoặc biến chứng thần kinh.

Bú kém, bỏ bú hoặc dấu hiệu mất nước: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ mất nước rất nhanh. Khi trẻ bú ít hơn 50% so với bình thường, giảm số lượng nước tiểu, bỏ bú hoàn toàn, nôn ói nhiều, da khô, mắt trũng cần đưa trẻ đi khám để được bù dịch đúng cách.

Thở bất thường: Trẻ thở nhanh, thở gấp, rút lõm lồng ngực, cánh mũi phập phồng hoặc thở khò khè là biểu hiện tổn thương đường hô hấp dưới. Nếu môi hoặc đầu chi tím tái, trẻ đang suy hô hấp. Đây là tình trạng cấp cứu, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Một bé trai mắc cúm A đang được điều trị y tế. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Co giật: Trẻ co giật cần được đưa bệnh viện khám, kể cả khi cơn co giật đã dừng.

Triệu chứng kéo dài hoặc trở nặng: Nếu trẻ sốt kéo dài, tái lại nhiều lần có thể trẻ bị bội nhiễm vi khuẩn, cần được dùng thuốc theo chỉ định.

Trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao: Trẻ dưới 3 tháng tuổi, trẻ sinh non, nhẹ cân, mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch là nhóm bệnh dễ diễn tiến nặng nhất. Do vậy, trẻ nên được khám sớm ngay khi có triệu chứng cúm.

Con bạn thở rút lõm lồng ngực là một trong những dấu hiệu cần đưa bé tới bệnh viện ngay. Bác sĩ sẽ khám và đánh giá mức độ bệnh. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ chỉ định dùng thuốc kháng virus trong 48 giờ đầu cho bệnh nhi để giảm nguy cơ biến chứng.

Thuốc hạ sốt, phương pháp chăm sóc hỗ trợ khác được áp dụng tùy lứa tuổi, tình trạng của trẻ. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh, thuốc ho, thuốc cảm cúm của người lớn hoặc điều trị theo kinh nghiệm cá nhân.

Ths.BS Nguyễn Hữu Hiếu

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội