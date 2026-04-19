Khi nào trẻ chảy máu cam cần đi khám?

Con tôi 8 tuổi, thường chảy máu cam khi nắng nóng hoặc viêm mũi. Tình trạng này có nguy hiểm không và khi nào cần đi khám? (Hạnh, Đồng Nai)

Chảy máu cam là tình trạng chảy máu từ niêm mạc mũi ra mũi trước hoặc chảy ra mũi sau xuống họng, thường gặp ở trẻ 2-10 tuổi. Chảy máu cam có 2 nhóm: chảy máu cam trước (máu chảy từ phần trước của vách ngăn mũi ra ngoài qua lỗ mũi) có tỷ lệ 90% và trường hợp này dễ kiểm soát tại nhà; chảy máu cam sau (máu chảy từ vùng sâu phía sau mũi, không chảy ra ngoài mà chảy ngược xuống họng) ít gặp hơn và khó cầm, được khuyến cáo nhập viện để điều trị.

Triệu chứng chảy máu cam ở trẻ em thường xuất hiện đột ngột, máu có thể chảy ra thành giọt hay dòng từ một hoặc hai bên mũi. Một số trẻ có thể ói máu do nuốt máu.

Chảy máu cam do nhiều nguyên nhân, thường gặp ở trẻ niêm mạc mũi mỏng, xì mũi hay ngoáy mũi mạnh. Thời tiết khô, nóng làm niêm mạc mũi khô, nứt dễ gây chảy máu cam. Viêm mũi xoang, niêm mạc mũi xung huyết cũng dễ gây chảy máu cam. Trẻ nhét dị vật vào mũi (hạt nhỏ, đồ chơi nhỏ) hoặc có chấn thương mũi (khi té ngã) cũng gây chảy máu cam. Một số trường hợp khác liên quan bệnh sốt xuất huyết, rối loạn đông máu hoặc thiếu vitamin C.

ThS.BS Nguyễn Đình Huấn khám cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Minh Tâm

Khi trẻ chảy máu cam, phụ huynh cần đặt trẻ ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi phía trước (tránh ngửa đầu ra sau vì khiến trẻ dễ nuốt máu). Dùng ngón tay ấn chặt cánh mũi (bên chảy máu) khoảng 10 phút để cầm máu. Phụ huynh có thể thêm chườm lạnh vùng da mũi bên chảy máu để làm giảm chảy máu. Sau khi máu ngừng chảy, phụ huynh khuyên trẻ không ngoáy mũi hay xì mũi mạnh để tránh tái phát.

Để phòng ngừa, bố mẹ nên cắt ngắn móng tay trẻ, nhắc trẻ không ngoáy mũi, xì mũi mạnh. Giữ nhiệt độ phòng thoáng mát, tránh trẻ ở môi trường khô nóng nhiều. Ngoài ra, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ đầy đủ, tăng rau xanh, trái cây, vitamin C trong bữa ăn hàng ngày. Nếu trẻ bị viêm mũi xoang do nhiễm trùng hoặc dị ứng cần được điều trị ngay. Phụ huynh không nên sử dụng thuốc xịt mũi chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi cần xịt mũi cho trẻ, cần thực hiện đúng kỹ thuật theo hướng dẫn.

Bố mẹ có thể vệ sinh mũi trẻ 1-2 lần một tuần bằng nước muối sinh lý hay nước biển sâu đẳng trương để phòng ngừa bệnh lý mũi xoang.

Bé 8 tuổi thỉnh thoảng chảy máu cam, bạn nên đưa bé đi khám để xác định nguyên nhân để điều trị phù hợp. Nếu bé chảy máu cam kèm sốt, chóng mặt, da xanh, mệt mỏi, chấm hay nốt xuất huyết da, chảy máu răng... bạn cần đưa trẻ đi khám ngay.

ThS.BS Nguyễn Đình Huấn

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM