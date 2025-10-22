Khi nào sản phụ sinh mổ có thể uống sữa?

Sản phụ có thể uống sữa khoảng 3 ngày sau sinh mổ, khi hệ tiêu hóa đã ổn định, tránh dùng quá sớm vì dễ bị tiêu chảy.

Sau sinh mổ, cơ thể người mẹ giảm sức đề kháng, rối loạn nội tiết, vết thương chưa lành. Chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh, khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chế độ dinh dưỡng đầy đủ sau sinh mổ giúp người mẹ tăng cường miễn dịch, tái tạo mô, tăng tiết sữa cho con.

Sau khi sinh mổ, hệ tiêu hóa của mẹ thường hoạt động chậm lại do ảnh hưởng của thuốc mê, thuốc giảm đau. Nhu động ruột tạm thời bị ức chế (liệt ruột cơ năng). Vì vậy, dùng sữa hoặc thức ăn khó tiêu gây đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn. Trong 6-8 giờ đầu sau sinh mổ, mẹ chỉ nên uống nước lọc ấm, nước cháo loãng.

Khi nhu động ruột hoạt động trở lại bình thường hoặc có chỉ định của bác sĩ, sản phụ có thể bắt đầu ăn cháo loãng, súp, sữa, sau đó tăng dần độ đặc của thức ăn. Sữa giàu protein, chất béo tốt, canxi, vitamin cần thiết, giúp bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng để mẹ hồi phục, nhanh lành vết mổ, tăng bài tiết sữa.

Sản phụ sử dụng đa dạng các loại sữa như sữa bột dành riêng cho mẹ sau sinh, sữa công thức bổ sung DHA, canxi, sắt, vitamin D, hỗ trợ hồi phục và lợi sữa. Các loại sữa tươi tiệt trùng hoặc thanh trùng dễ tiêu hóa. Sữa hạt giàu chất xơ, axit béo không bão hòa, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Sữa chua, sữa lên men hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón. Mẹ chọn loại sữa phù hợp với tình trạng sức khỏe, uống khoảng 50-100 ml và quan sát phản ứng của cơ thể, nếu không xảy ra bất thường có thể tăng dần lượng sau đó.

Chuyên viên khoa Dinh dưỡng tiết chế đang tư vấn cho một sản phụ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chuyên viên Quỳnh khuyên sản phụ nên kết hợp ăn uống đa dạng thực phẩm, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào sữa để cân bằng dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng sau sinh mổ cần đủ 4 nhóm chất là chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nguồn chất bột đường từ gạo, khoai củ, phở, bún, mì, miến, cháo, khoai, ngũ cốc nguyên cám. Chất đạm nên ưu tiên từ thịt lợn nạc, thịt gà bỏ da, cá nạc, trứng, tôm, cua hoặc các thực phẩm giàu đạm thực vật như đậu hũ, đậu nành, mè, hạt. Chất béo nên chọn loại tốt như dầu ô liu, dầu mè, dầu hướng dương, cá hồi, hạt óc chó.

Sản phụ cần ăn đa dạng các loại rau xanh và quả chín để cung cấp vitamin, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, tăng tiết sữa. Tránh các loại cay, chua, chiên rán nhiều dầu mỡ vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Hạn chế nước có gas, cà phê, rượu bia, đồ tái sống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mẹ sau sinh nên chia nhỏ bữa (4-6 bữa trong ngày) và uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày (bao gồm cả nước lọc, canh, sữa và nước trái cây), ăn chậm, vận động nhẹ sớm theo hướng dẫn, tiếp tục bổ sung sắt, canxi, vitamin... theo chỉ định của bác sĩ.

Trịnh Mai