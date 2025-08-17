Điều gì xảy ra khi 'chọn ngày đẹp' mổ sinh sớm?

Sinh mổ chủ động sớm trước 39 tuần để được "ngày giờ đẹp" không chỉ rủi ro cho bé mà tiềm ẩn biến chứng chảy máu sau sinh ở sản phụ.

BS.CKII Hà Ngọc Đại, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nói như trên, thêm rằng lựa chọn thời điểm sinh nên dựa vào chỉ định y khoa, không nên vì yếu tố tâm linh hay tiện lợi. Bởi trong những tuần cuối cùng, não của thai vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng, tăng trọng lượng tới 30% chỉ trong 4 tuần cuối. Phổi, gan và hệ miễn dịch mới hoàn thiện chức năng. Sinh sớm, dù chỉ 1-2 tuần, vẫn có thể khiến trẻ thiếu hụt giai đoạn tăng trưởng quan trọng này.

"Chọn ngày đẹp, giờ đẹp chưa chắc cuộc đời sẽ suôn sẻ, nhưng sinh đủ tháng sẽ đảm bảo cho trẻ nền tảng sức khỏe tốt", bác sĩ Đại nói. Sinh thường là phương pháp tự nhiên, an toàn nhất cho cả mẹ và bé.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam, tuổi thai lý tưởng để mổ sinh chủ động là từ 39 tuần trở lên nếu không có biến chứng sản khoa. Sinh sớm hơn đồng nghĩa thai nhi nguy cơ chưa hoàn thiện phổi và hệ miễn dịch, gây ra nhiều bất lợi cho sản phụ và con.

Nguy cơ cho con

Hội chứng suy hô hấp sơ sinh

Ở giai đoạn 37-38 tuần, phổi thai nhi vẫn tiếp tục sản xuất chất hoạt diện (surfactant) giúp giữ phế nang không xẹp. Thiếu chất này, trẻ dễ bị khó thở, phải thở máy hoặc dùng oxy. Trẻ sinh mổ chủ động sớm làm tăng khả năng mắc các bệnh lý hô hấp nghiêm trọng, phải nhập viện chăm sóc tích cực (ICU) hoặc dùng oxy, đặc biệt là so với sinh thường hoặc mổ sau khi chuyển dạ.

Hạ thân nhiệt và hạ đường huyết

Trẻ sinh sớm có lớp mỡ dưới da mỏng, khả năng điều hòa nhiệt kém, đồng thời dự trữ glycogen ở gan chưa đủ, dễ tụt đường huyết, gây co giật hoặc tổn thương não.

Vàng da kéo dài

Gan chưa phát triển hoàn thiện làm bilirubin khó được chuyển hóa, dẫn tới vàng da, trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng hệ thần kinh.

Nguy cơ mắc bệnh mạn tính sau này

Trẻ sinh mổ sớm có nguy cơ cao hơn mắc hen suyễn, béo phì, tiểu đường type 2 khi trưởng thành.

Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa tư vấn cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguy cơ cho mẹ

Sinh mổ sớm không chỉ rủi ro cho bé mà còn tiềm ẩn biến chứng cho sản phụ như tăng nguy cơ chảy máu sau sinh. Nếu tử cung chưa sẵn sàng chuyển dạ, khả năng co hồi sau mổ kém, dễ gây băng huyết.

Dính, sẹo tử cung: Mổ lấy thai sớm dễ gây dính, khuyết sẹo tử cung và biến chứng ở lần mang thai sau.

Nhiễm trùng vết mổ: Mỗi lần sinh mổ làm tăng nguy cơ nhau cài răng lược, vỡ tử cung, khó sinh thường.

Biến chứng ở lần mang thai sau: Do cơ thể chưa trải qua quá trình chuyển dạ, lượng dịch ứ đọng và khả năng phục hồi chậm hơn, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ tăng.

Ảnh hưởng tâm lý: Một số sản phụ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc chăm con, dễ trầm cảm sau sinh.

Nếu sức khỏe thai phụ và thai nhi ổn định, bác sĩ Đại khuyên nên đợi đến khi thai đạt 39-40 tuần hoặc khi có dấu hiệu chuyển dạ mới sinh. Thai phụ và gia đình không nên tự yêu cầu mổ vì lý do cá nhân. Thai phụ khám thai định kỳ giúp phát hiện sớm các nguy cơ cần can thiệp, bác sĩ tư vấn thời điểm mổ an toàn. Thai phụ nên lắng nghe cơ thể, tuân thủ hướng dẫn y khoa, gia đình nên đặt sức khỏe mẹ và bé lên hàng đầu.

Thanh Ba