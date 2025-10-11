Khi nào cần phẫu thuật chữa gãy xương chậu?

Tôi bị ngã gãy xương chậu hai lần. Lần trước, tôi chỉ cần nằm bất động, tại sao lần này bác sĩ chỉ định phẫu thuật? (Minh Tú, 34 tuổi)

Trả lời:

Gãy xương chậu là tình trạng một hay nhiều xương trong khung chậu bao gồm xương cánh chậu, xương ngồi, xương mu, xương cùng và xương cụt bị nứt, gãy do tác động cơ học, chấn thương hoặc bệnh lý làm suy yếu cấu trúc xương. Phân loại gãy xương chậu tùy vào mức độ, tình trạng tổn thương để có phương pháp điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật khác nhau.

Gãy xương chậu hở là tình trạng các mảnh xương chậu gãy xuyên qua da hoặc đi kèm với vết thương ngoài da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Gãy xương chậu hở thường gặp trong các chấn thương như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cần phẫu thuật sớm.

Gãy xương chậu kín xảy ra khi xương bị gãy nhưng không làm rách da hoặc mô mềm bên ngoài thường ít có nguy cơ nhiễm trùng và dễ kiểm soát. Gãy xương chậu kín thường xảy ra trong các tình huống té ngã nhẹ, va đập mức độ vừa phải, ở người cao tuổi bị loãng xương, có thể không cần phẫu thuật.

Gãy rạn xương chậu là dạng gãy mà đường nứt không đi qua hết xương, thường gặp ở người lớn tuổi hoặc bệnh nhân bị loãng xương, có mật độ xương thấp. Gãy rạn xương chậu có thể được điều trị bảo tồn, kết hợp nghỉ ngơi, dùng thuốc và theo dõi sát quá trình hồi phục.

Gãy xương chậu hoàn toàn là tình trạngxương chậu bị tách rời thành hai phần rõ rệt, làm mất đi sự liên kết giải phẫu của khung xương. Gãy xương chậu hoàn toàn thường gặp sau tai nạn nghiêm trọng, với lực tác động đủ mạnh để làm gãy toàn bộ chiều ngang hoặc dọc của xương. Gãy xương chậu hoàn toàn có nguy cơ cao kèm theo tổn thương mạch máu hoặc nội tạng vùng chậu, đa số trường hợp cần phẫu thuật để cố định lại cấu trúc xương.

Gãy xương chậu di lệch xảy ra khi các mảnh xương gãy không còn nằm đúng vị trí ban đầu mà bị trượt, xoay hoặc lệch trục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của khung chậu, thường gây biến dạng hình thể hoặc rối loạn chức năng đi đứng. Gãy di lệch cần được nắn chỉnh và cố định bằng phương pháp phẫu thuật để phục hồi chức năng vận động cũng như giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Bác sĩ khám lâm sàng cho bệnh nhân gãy xương chậu. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Gãy xương chậu vững là tình trạng vòng chậu vẫn còn nguyên vẹn hoặc chỉ bị gãy một điểm, không làm xương bị di lệch. Gãy xương chậu vững là tổn thương nhẹ, ít ảnh hưởng đến chức năng nâng đỡ của khung xương và thường không gây nguy hiểm nếu được điều trị đúng. Người bệnh có thể phục hồi tốt bằng phương pháp bảo tồn, bao gồm nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau, hỗ trợ đi lại và theo dõi qua hình ảnh học định kỳ.

Gãy xương chậu mất vững xảy ra khi có từ hai điểm gãy trở lên, làm mất tính toàn vẹn cấu trúc của vòng chậu và gây di lệch xương rõ rệt. Dạng này thường liên quan đến chấn thương nghiêm trọng và đi kèm với nguy cơ tổn thương nội tạng, xuất huyết nặng hoặc rối loạn thần kinh vùng chậu. Người bệnh cần can thiệp ngoại khoa để nắn chỉnh và cố định xương đồng thời xử lý các tổn thương liên quan nhằm đảm bảo tính mạng và phục hồi chức năng vận động.

Trong lần ngã trước, bạn không cần phẫu thuật có thể do xương chậu gãy nhẹ, gãy rạn, xương chậu còn vững, không di lệch. Lần này, vết gãy nghiêm trọng hơn, không ổn định hoặc kèm di lệch xương đòi hỏi can thiệp phẫu thuật. Bạn nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ tại bệnh viện để tránh các biến chứng nguy hiểm của gãy xương chậu như xuất huyết, nhiễm trùng, chèn ép làm rách thủng nội tạng, đứt dây thần kinh dẫn đến yếu liệt.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Hân

Khoa Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội