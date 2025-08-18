Cắt nang đuôi tụy, triệt căn ung thư

TP HCMÔng Sơn, 72 tuổi, đầy hơi, khó tiêu, bác sĩ phát hiện nang nhầy ở đuôi tụy có nguy cơ hóa ác tính cao và phẫu thuật triệt căn.

Kết quả nội soi dạ dày và siêu âm cho thấy vùng đuôi tụy của ông Sơn có tổn thương cấu trúc dạng nhiều nang nhỏ, nang lớn nhất 11 mm. Ảnh chụp CT 1975 lát cắt cho thấy đuôi tụy kích thước 9x29 mm, thông với ống tụy, bên trong có vách ngăn mỏng. BS.CKII Võ Ngọc Bích, Khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán ông Sơn bị u nang tụy, nghi là u nang nhầy MCN (Mucinous Cystic Neoplasm) có khả năng ác tính hoặc phát triển thành ung thư trong tương lai, chỉ định phẫu thuật cắt u nang tụy.

Ảnh CT 1975 cho thấy cấu trúc tổn thương ở đuôi tụy (mũi tên vàng). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Bích, cắt nang đuôi tụy là phẫu thuật phức tạp, do tụy nằm sâu trong ổ bụng, thể trạng bệnh nhân có bụng dày. Tụy nằm ở vị trí liên quan đến nhiều mạch máu lớn như động mạch và tĩnh mạch lách, ống mật chủ, tá tràng... quá trình phẫu thuật dễ ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh. Ông Sơn mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, viêm gan B, gout...

Sau hội chẩn, êkíp quyết định phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, khi mổ bác sĩ nhận thấy u nang tụy xâm lấn, tĩnh mạch lách di động khó khăn, nền mô tụy bở, dễ chảy máu, đầu tụy cắm sâu vào thành bụng và mạc nối lớn che kín dính vào đuôi tụy nên quyết định chuyển sang mổ hở. Sau khi di động từ thân tụy, bác sĩ cắt ngang tụy, cắt thân đuôi tụy và khối u xâm lấn mạch máu lách, cắt lách. Cuối cùng, khâu phần mõm tụy, đóng ổ bụng.

Hậu phẫu, ông Sơn hồi phục tốt, có thể đi lại nhàng, xuất viện sau 5 ngày. Kết quả giải phẫu u nang tụy là u tân sinh dạng nhầy nhú nghịch sản thấp, các mảnh nhu mô lách lành tính. Ông Sơn không cần điều trị thêm song nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, lưu ý chế độ ăn uống, vận động khoa học.

Bác sĩ Ngọc Bích (ngoài cùng bên phải) phẫu thuật nội soi cắt đuôi tụy cho ông Sơn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tụy là cơ quan quan trọng của cơ thể, có chức năng ngoại - nội tiết, là nơi sản xuất các enzyme tiêu hóa, cung cấp cho cơ thể, duy trì nồng độ đường huyết ổn định. Nếu u nang có nguy cơ ác tính cần được phẫu thuật để ngăn chặn tế bào ung thư xâm lấn, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Một số yếu tố nguy cơ hình thành nang tụy như di truyền hoặc đột biến tế bào, uống nhiều rượu bia, viêm tụy, sỏi mật, chấn thương bụng. Bệnh thường không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ khi chụp chiếu chẩn đoán các bệnh lý khác.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi