Khi nào cần mổ thoái hóa khớp háng?

Bố tôi thoái hóa khớp háng, đi lại được song vận động mạnh hoặc leo cầu thang là đau. Có cần phẫu thuật không? (Ngọc Hoàng, Đà Nẵng)

Trả lời:

Thoái hóa khớp háng xảy ra khi lớp sụn khớp bị bào mòn bởi nhiều yếu tố khác nhau, gây đau dai dẳng, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống thường ngày của người bệnh. Tình trạng này thường gặp ở người cao tuổi.

Không phải người bệnh nào bị thoái hóa khớp háng cũng phải phẫu thuật. Trường hợp thoái hóa khớp háng nhẹ và trung bình, thuốc giảm đau là lựa chọn đầu tay giúp người bệnh kiểm soát cơn đau, hỗ trợ tập vật lý trị liệu để tăng cường lưu thông máu, cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh cơ khớp, duy trì khả năng vận động. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, vì dùng thuốc kéo dài có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như hội chứng cushing, đau dạ dày...

Phẫu thuật là phương pháp cuối cùng trong điều trị thoái hóa khớp háng, được bác sĩ chỉ định khi điều trị bảo tồn không hiệu quả, bệnh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Phẫu thuật loại bỏ phần khớp háng bị tổn thương và thay thế bằng khớp nhân tạo, từ đó giúp người bệnh tăng khả năng vận động.

Hiện, thay khớp háng là phẫu thuật được thực hiện phổ biến tại nhiều bệnh viện, với các kỹ thuật hiện đại như ABMS, SuperPATH, Anterior Path, đường mổ trước trực tiếp... Đây là những phương pháp mổ xâm lấn tối thiểu với vết mổ nhỏ, ít mất máu, ít tổn thương gân cơ và các mô mềm xung quanh, nhờ đó người bệnh hết đau nhanh chóng và có thể tập phục hồi chức năng, đi lại sau mổ 1-2 ngày. Sau khi đã hồi phục hoàn toàn, người bệnh có thể sinh hoạt gần như bình thường, chơi các môn thể thao nhẹ.

Khớp háng được che bởi nhiều lớp mô cơ và dây chằng bên ngoài nên thường khó phát hiện tổn thương và dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề ở thắt lưng hoặc xương chậu. Do đó, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn và dễ dẫn tới các biến chứng như teo cơ và dây chằng, nứt gãy xương hông, tàn phế... Bố bạn cần đi khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đau vùng bẹn, có thể lan xuống mông, đùi hoặc khớp gối, đau tăng khi cử động hoặc đứng lâu, cứng khớp vào buổi sáng, nghe tiếng lạo xạo khi cử động khớp...

Bố bạn cần chú ý xây dựng lối sống khoa học để góp phần làm chậm quá trình bào mòn sụn khớp, ngăn thoái hóa tiến triển. Thường xuyên tập thể dục với cường độ phù hợp giúp duy trì khả năng vận động cũng như tính linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ phát sinh biến chứng tim mạch hay đái tháo đường... Bữa ăn hàng ngày nên bổ sung các loại thực phẩm tốt cho khớp (cá béo, rau xanh, các loại hạt...) và hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường hoặc muối, rượu bia... Thói quen sinh hoạt này cũng có tác dụng cải thiện và duy trì cân nặng ở mức lành mạnh, từ đó giảm áp lực lên khớp kháng, làm chậm quá trình thoái hóa.

