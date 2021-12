Thay vì khâu sụn chêm bằng kim từ bên ngoài theo phương pháp cũ, BVĐK Tâm Anh sử dụng súng chuyên dụng để khâu nội soi từ bên trong.

Tháng 11/2021, ca phẫu thuật cho anh Nguyễn Tiến Lê (quận Gò Vấp, TP HCM) được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiến hành bằng phương pháp mới, khâu sụn chêm bằng súng chuyên dụng. Nhờ kỹ thuật nội soi, đầu súng sẽ tiếp cận điểm tổn thương của sụn chêm và bắn chỉ làm lành vết rách. Thay vì sử dụng kim khâu để chọc từ bên ngoài bằng phương pháp cũ, kỹ thuật khâu bằng súng chuyên dụng trên màn hình nội soi mang đến hiệu quả cao.

Chấn thương thường gặp

Từ lần ngã cầu thang tưởng không có gì nguy hiểm, sau vài tháng anh Lê đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, trong tình trạng đi lại khó khăn, lỏng gối, khi đi phát ra tiếng lộp cộp, đôi khi còn có cảm giác hai đầu xương cọ vào nhau nhức buốt...

Anh Lê cho biết, cú ngã chỉ làm anh rạn xương. Tuy nhiên do dịch bệnh, anh chỉ dùng thuốc giảm đau tạm thời, chưa điều trị dứt điểm. Khi cơn đau ngày một trầm trọng, đầu gối sưng to, anh mới đến bệnh viện thăm khám.

ThS.BS Trần Anh Vũ - Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh, chẩn đoán bệnh nhân bị rách sụn chêm, bắt đầu bị teo cơ đùi, đầu gối sưng to do tràn dịch. Khi rách sụn chêm đầu gối, người bệnh thường cảm thấy đau nhức dữ dội bên trong khớp gối, nhất là khi co duỗi, nghiêng người sang hai bên. Đó là tình trạng kẹt khớp. Mảnh sụn chêm bị rách đi vào giữa khớp gối, gây cấn, kẹt khi hai đầu xương va chạm vào nhau.

Bác sĩ Anh Vũ cho biết, rách sụn chêm thường gặp trong đời sống hàng ngày, do chấn thương thể thao, té ngã, tai nạn giao thông... Với các vận động viên thể thao hay cầu thủ bóng đá, tình trạng này gây đau vùng gối, làm hạn chế chuyển động, giảm tốc độ và phong độ thi đấu.

Thạc sĩ Trần Anh Vũ vui mừng thông báo kết quả cuộc phẫu thuật thành công.

Mổ nội soi khâu sụn chêm

Với trường hợp của anh Lê, bác sĩ Anh Vũ đánh giá tình trạng bệnh nhân đã chuyển biến xấu, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. Sụn chêm bị rách phía bên trong, dẫn đến viêm màng hoạt dịch. Song sụn chêm của anh Lê vẫn còn khâu lại được, có thể bảo tồn sụn, giúp bảo đảm chức năng sụn, giải quyết được tình trạng đau, tràn dịch, kẹt khớp... từ đó kéo dài tuổi thọ khớp.

Với phương pháp mổ nội soi, bệnh nhân chỉ cần gây tê tủy sống. Trong suốt 60 phút phẫu thuật, anh Lê vẫn tỉnh táo trò chuyện cùng bác sĩ, theo dõi màn hình nội soi và chứng kiến toàn bộ quá trình sửa chữa tổn thương bên trong khớp gối.

Anh Lê cho biết, anh cảm thấy ngạc nhiên vì lần đầu được xem tường tận quá trình thăm khám, phẫu thuật khớp gối. Các bác sĩ đã khâu phần rách của sụn chêm, cắt bỏ gân phụ Plica và màng hoạt dịch bị viêm, làm sạch toàn bộ bên trong khớp gối.

Một ngày sau ca mổ, anh Lê hồi phục cử động chân với sự hỗ trợ của chuyên viên phục hồi chức năng. Bệnh nhân được hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu chủ động, dự kiến sau hai tháng, các chức năng khớp gối sẽ trở lại bình thường.

Một ngày sau mổ, anh Lê đã có thể hồi phục cử động chân.

"Sau ca mổ, sức khỏe và tinh thần tôi thoải mái, hy vọng nhanh chóng khỏi bệnh để trở lại với cuộc sống thường ngày", anh Lê nói.

Bác sĩ Trần Anh Vũ cho biết, chẩn đoán lâm sàng trước mổ cho thấy bệnh nhân bị rách sụn chêm bên trong ngang thân. Tuy nhiên, khi vào cuộc mổ, bệnh nhân còn bị rách thêm điểm bám vùng sụn chêm. Vì thế, ê kíp đã tiến hành đính lại điểm bám sụn chêm để tránh di lệch, làm cấn vùng khớp gối. Sau khi khâu nối chỗ bám sụn chêm, kết quả kiểm tra cho thấy khớp gối của người bệnh vững.

Theo bác sĩ Anh Vũ, sụn chêm nằm phía trong khớp gối, giữa xương đùi và xương chày, có vai trò như một tấm đệm hấp lực, giảm xóc, phân bố dịch khớp, đảm bảo việc vận động dễ dàng. Khi sụn chêm bị rách, người bệnh sẽ cảm thấy có tiếng "nổ" ở phía bên trong, đầu gối bị sưng đau, khớp bị kẹt, khó co duỗi, rất đau khi ấn vào khe khớp gối, đi lại phát ra tiếng lục cục. Nếu không điều trị sớm, từ vết rách sụn chêm ban đầu sẽ dẫn đến các biến chứng như teo cơ tứ đầu đùi, hỏng khớp gối, phù tủy xương...

"Ngay khi có dấu hiệu đau khớp gối hoặc vừa phát sinh chấn thương, người bệnh nên nghĩ đến nguy cơ rách sụn chêm và đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh để quá lâu làm vết rách lớn hơn, khó phục hồi. Điều trị càng muộn thì các biến chứng cần xử lý càng nhiều, tốn kém chi phí", bác sĩ Trần Anh Vũ nói thêm.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Hà Thanh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)