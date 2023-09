Khâu eo cổ tử cung dự phòng sinh non

TP HCMChị Trang, 32 tuổi, mang thai đến tuần 23 thì bị tụt tử cung nguy cơ sinh non, được bác sĩ khâu eo cổ tử cung phòng tai biến.

Đây là lần mang thai thứ hai của chị Trang. Cách 6 năm trước chị sinh non con đầu lòng ở tuần 26, bé bị bại não hệ vận động. Lần này thai 23 tuần thì cổ tử cung tụt còn 17 mm.

Ngày 26/9, BS.CKI Nguyễn Huy Cường, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bình thường cổ tử cung khi mang thai khoảng 30-50 mm. Chiều dài cổ tử cung dưới 25 mm trước tuần thai 24 được xem là chiều dài cổ tử cung ngắn, cần điều trị để phòng nguy cơ sẩy thai, sinh non. Các trường hợp khâu eo tử cung thường thực hiện ở tuần 14-18 của thai kỳ. Chị Trang là ca đặc biệt, thực hiện ở tuần thai 24.

Các bác sĩ tiên lượng ca can thiệp khó khăn do thai to, nguy cơ vỡ ối cao, thai phụ có thể sinh cực non, nhiễm trùng. Ê kíp dùng loại chỉ đặc biệt, khâu và thắt chặt, giữ cổ tử cung đóng kín.

Sau thủ thuật, thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chị Trang được cắt chỉ ở đầu tuần thai thứ 38. Một tuần sau, giữa tháng 9, chị vỡ ối, chuyển dạ sinh con khỏe mạnh.

Gia đình chị Trang đón con chào đời tại bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Tuệ Diễm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi năm ước tính trên toàn cầu có khoảng 15 triệu trẻ sinh non ra đời, chiếm tỷ lệ 1 trên 10 trẻ sơ sinh.

Theo bác sĩ Cường, khâu eo cổ tử cung (CTC) giúp bà bầu giữ thai, được chỉ định cho phụ nữ có tiền sử hai lần trở lên sảy thai to hoặc sinh non trước 28 tuần với đặc điểm chuyển dạ nhanh, không đau; phụ nữ có yếu tố nguy cơ như khoét chóp hoặc sinh thiết lõi CTC, cắt đoạn, tổn thương CTC do nong nạo thai kèm theo tiền sử sinh non trước 36 tuần; chiều dài CTC ngắn dưới 25mm ở tuổi thai dưới 24 tuần hoặc có sự thay đổi qua các lần khám.

Sau thủ thuật, thai phụ thường theo dõi tại viện 2-3 ngày, nghỉ ngơi tại nhà, tránh làm việc nặng, kiêng quan hệ tình dục.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận trong tháng 8 có hơn 10 ca dọa sinh non do cổ tử cung ngắn trong tổng số 400 ca sinh. Tất cả ca khâu eo cổ tử cung đều sinh con khỏe mạnh ở tuần thai 35-38.

Tuệ Diễm