Cứu sống trẻ sinh cực non kháng kháng sinh

Hà NộiBé trai sinh non ở tuần thai 24, nặng 700 g, viêm phổi nặng, kháng nhiều loại kháng sinh, tiên lượng xấu, được nuôi dưỡng thành công, sau ba tháng cân nặng 3,3 kg.

Bé chào đời tại một bệnh viện ở Hà Nội, suy hô hấp, phải hồi sức khẩn cấp, hỗ trợ thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian nằm viện, bé bị nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae gây viêm phổi nặng, kháng nhiều thuốc kháng sinh. Sau 5 ngày, gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội điều trị.

Ngày 15/9, ThS.BS Nguyễn Thu Vân, Phó trưởng khoa Sơ sinh, cho biết bé suy hô hấp nặng do viêm phổi, nhịp thở không ổn định, các cơ quan khác chưa hoàn thiện về mặt chức năng. Nhiễm khuẩn bệnh viện trong thời gian dài khiến tình trạng của bé nặng, nguy cơ biến chứng và tử vong cao, tiên lượng rất nặng, tỷ lệ cứu sống rất thấp.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Các thông số máy thở, nhất là nồng độ oxy, được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế biến chứng bệnh phổi mạn tính, bệnh võng mạc ở trẻ sinh non. Trẻ được đặt ống thông (catheter) tĩnh mạch trung tâm để nuôi dưỡng tĩnh mạch trong khi chờ đợi có thể ăn được sữa mẹ.

Bệnh nhi nằm lồng ấp chuyên dụng tại phòng chăm sóc đặc biệt với chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. Ánh sáng và tiếng ồn cũng được kiểm soát tối ưu giúp trẻ không bị stress, đảm bảo sự phát triển thần kinh an toàn.

Bác sĩ truyền máu, tiêm kháng sinh theo phác đồ, nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch kết hợp nuôi ăn qua đường ruột cho bệnh nhi. Bác sĩ Vân cho biết phác đồ điều trị giúp bé phát triển bình thường như các bé sinh đủ tháng.

Bác sĩ kiểm tra thị lực cho trẻ sinh non. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khoảng 28 ngày tuổi, bệnh nhi bắt đầu được cai máy thở. Ống động mạch nhỏ dần, bé có thể ăn bằng đường miệng. Trong quá trình điều trị, trẻ được da kề da với mẹ bằng phương pháp Kangaroo để ổn định hô hấp, tim mạch, thân nhiệt và giúp phát triển thần kinh.

Khi 34-35 tuần tuổi, bé tập bú theo chương trình tập bú trẻ chỉ huy. BS.CKII Lê Tố Như, Trưởng khoa Sơ sinh, cho biết dựa trên phản xạ bú - nuốt - thở của trẻ, bác sĩ đưa ra chiến lược hỗ trợ tập bú phù hợp, không ép bú no giúp tránh biến chứng viêm phổi hít, chán ăn.

Sau 93 ngày điều trị, bé được xuất viện lúc 38 tuần hiệu chỉnh (số tuổi được tính dựa theo ngày dự sinh của trẻ), cân nặng 3,3 kg. Sàng lọc điếc bẩm sinh, bệnh võng mạc ở trẻ sinh non cho kết quả tốt và bé được tiêm các mũi vaccine trước khi về.

Sinh non là tình trạng bé sinh trước 37 tuần thai. Trẻ sinh non đối diện với nhiều rủi ro về sức khỏe, có nguy cơ tử vong. Do đó, thai phụ nên tuân thủ lịch khám định kỳ nhằm phát hiện sớm và dự phòng nguy cơ sinh non.

Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trang bị thiết bị hiện đại, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng nhiều kỹ thuật khó để nuôi dưỡng thành công trẻ sinh cực non từ 24 tuần thai.

