Khàn tiếng kéo dài là dấu hiệu bệnh gì?

Tôi khàn tiếng kéo dài, bác sĩ chẩn đoán polyp dây thanh, viêm amidan hốc mủ. Bệnh nào gây khàn tiếng, điều trị ra sao? (Thành Ngô, 30 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có chức năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Cấu trúc của amidan gồm nhiều hốc nên bụi bẩn và thức ăn dễ bám vào, đọng lại, lâu ngày gây viêm nhiễm và hình thành các khối mủ, gọi là viêm amidan hốc mủ.

Polyp dây thanh là khối u lành tính ở dây thanh, kích thước polyp có thể to hoặc nhỏ, có cuống hoặc không. Triệu chứng thường gặp là thay đổi giọng nói, khàn tiếng, đau rát họng....

Bạn đã được chẩn đoán polyp dây thanh, có thể đây là nguyên nhân chính gây khàn tiếng kéo dài, còn viêm amidan hốc mủ là yếu tố kích thích khiến triệu chứng nặng hơn, kéo dài. Để điều trị, bác sĩ cần nội soi đánh giá mức độ của polyp dây thanh. Nếu polyp nhỏ, người bệnh cần nghỉ ngơi, hạn chế nói to, tái khám định kỳ, ngăn bệnh tiến triển nặng.

Nếu polyp lớn, không đáp ứng điều trị nội khoa gây khàn tiếng kéo dài, mất giọng, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt polyp. Hệ thống nội soi Karl Storz hỗ trợ bác sĩ bóc tách polyp, bảo tồn dây thanh, cầm máu tại chỗ, giúp người bệnh hồi phục giọng nói.

Bác sĩ Phương đang nội soi họng thanh quản cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một tuần đầu sau mổ, người bệnh không nên nói chuyện nhiều. Từ tuần thứ hai trở đi, người bệnh có thể nói nhỏ, nói nhẹ. Sau mổ 2-4 tuần, dây thanh bắt đầu phục hồi rõ, giọng nói có thể trở về bình thường.

Viêm amidan hốc mủ thường điều trị nội khoa kết hợp vệ sinh họng, súc miệng nước muối thường xuyên để loại bỏ bã mủ, hạn chế tái phát. Nếu tái phát nhiều lần, điều trị nội khoa không đáp ứng, biến chứng hôi miệng, viêm tai giữa, viêm xoang, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật cắt amidan.

Bạn nên hạn chế nói nhiều và nói liên tục, thay vào đó nên để giọng nghỉ 5-10 phút rồi nói lại, uống đủ nước để làm dịu vùng thanh quản, hạn chế rượu bia, thuốc lá, góp phần bảo vệ thanh quản, họng.

ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM