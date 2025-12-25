Kết hôn muộn, gian nan sinh con đầu lòng ở tuổi 44

Hà NộiChị Lê kết hôn ở tuổi 40, dự trữ buồng trứng suy giảm, hai lần sảy thai, 4 năm vô sinh mới thụ tinh ống nghiệm thành công có con.

BS.CKI Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chỉ số dự trữ buồng trứng của chị Lê giảm chỉ còn 1,06 ng/mL, nhiễm sắc thể (NST) đồ ghi nhận bất thường ở nhánh ngắn NST số 13 có thể ảnh hưởng chất lượng phôi. Xét nghiệm người chồng - anh Cường, ghi nhận phân mảnh ADN tinh trùng 41,8% là ngưỡng nguy cơ phôi ngừng phát triển và sảy thai sớm.

Bác sĩ khuyên vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kết hợp sinh thiết phôi để chọn lọc phôi khỏe mạnh, tăng khả năng làm tổ trong tử cung và phát triển thành thai nhi. Chị Lê phải gom noãn nhiều lần để đạt được số trứng cần thiết. Còn anh Cường được thu mẫu tinh trùng, lọc rửa chọn tinh trùng khỏe mạnh. Sau đó, dùng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) để tạo phôi.

Sau hai lần kích trứng và thụ tinh trong ống nghiệm, vợ chồng chị Lê có được 3 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6, song sàng lọc chỉ một phôi bình thường. Lần kích trứng thứ ba, họ thu được 5 phôi ngày 5 nhưng cũng chỉ một phôi đạt điều kiện. Sau ba chu kỳ, họ tạo được hơn 10 phôi nhưng chỉ hai phôi đạt chuẩn.

Bác sĩ chuyển một phôi trữ lạnh ngày 5 ở chu kỳ đầu tiên vào buồng tử cung, chị Lê đậu thai ngay. Chị mắc đái tháo đường thai kỳ do lớn tuổi, được bác sĩ sản khoa theo dõi chặt chẽ. Sát ngày dự sinh, nhau thai giảm chức năng, thai có dấu hiệu suy nên bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu, bé gái nặng 3 kg chào đời khỏe mạnh.

Bác sĩ Tuấn Anh bế con gái của chị Lê mới chào đời. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tổng Cục Thống kê ghi nhận tuổi kết hôn trung bình của người Việt Nam ngày càng cao, tăng từ 25,2 tuổi năm 2019 lên 27,2 tuổi năm 2025. Mức sinh cả nước giảm dưới mức sinh thay thế.

Trong khi đó, phụ nữ sau 35 tuổi bắt đầu suy giảm nhanh dự trữ buồng trứng. Từ 40 tuổi trở đi, tỷ lệ phôi bất thường nhiễm sắc thể có thể vượt 70-80%. Không chỉ khó mang thai, phụ nữ lớn tuổi còn đối diện nguy cơ sảy thai, thai lưu, đái tháo đường thai kỳ và tiền sản giật cao hơn nhóm trẻ tuổi. Với nam giới, tuổi tác cũng ảnh hưởng đáng kể khiến chất lượng tinh trùng giảm, tăng nguy cơ bất thường phôi và làm tổ thất bại. Nhiều nghiên cứu cho thấy đàn ông sau 45 tuổi có nguy cơ gây ra bất thường di truyền cho con cao hơn.

Bác sĩ Tuấn Anh khuyên phụ nữ nên sinh đủ con trước tuổi 35. Nếu chưa muốn lập gia đình hoặc chưa sẵn sàng làm mẹ, có thể cân nhắc trữ trứng trong giai đoạn 28-34 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản. Vợ chồng kết hôn muộn, sau 6 tháng cố gắng chưa có thai tự nhiên nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện để được hỗ trợ y khoa sớm, tránh thời gian "vàng" trôi qua.

Thanh Ba