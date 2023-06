Phụ nữ ngoài 35 tuổi nên sinh con tự nhiên hay IVF?

Tôi 38 tuổi, kết hôn 2 năm trước, đang mong con. Ở độ tuổi này nên làm IVF hay sinh tự nhiên thưa bác sĩ? (Phương Anh, Bình Dương)

Trả lời:

Ở phụ nữ khỏe mạnh bình thường, khả năng thụ thai tốt nhất là ở độ tuổi 20-29. Khả năng thụ thai của phụ nữ ngày càng suy giảm theo thời gian do sự lão hóa của buồng trứng, suy giảm số lượng và chất lượng trứng.

35 tuổi là cột mốc quan trọng trong tiến trình sinh sản của người phụ nữ. Từ độ tuổi này, buồng trứng của phụ nữ suy giảm rõ rệt, dẫn đến khó mang thai tự nhiên. Mặt khác, chất lượng buồng trứng suy giảm do tuổi tác cũng làm tăng nguy cơ các vấn đề về di truyền, bất thường nhiễm sắc thể. Đây là những nguyên nhân khiến trẻ sinh ra mắc các hội chứng chậm phát triển trí não, vận động như Down, Edwards,... Ở tuổi 25, tỷ lệ phụ nữ có nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down là 1/1.250. Ở tuổi 30 tỷ lệ này tăng lên 1/925. Từ 35 tuổi trở lên, tỷ lệ này lên đến 1/379, tức là cứ 379 trẻ sẽ có một trẻ mắc hội chứng Down, đây là tỷ lệ rất đáng lo ngại.

Với trường hợp của bạn, độ tuổi đã 38, kết hôn 2 năm, quan hệ tình dục đều đặn và không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng vẫn chưa có con là dấu hiệu của tình trạng vô sinh hiếm muộn. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một trong những phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại giúp những cặp vợ chồng không may vô sinh hiếm muộn tăng cơ hội mang thai và sàng lọc được các nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Với sự tiến bộ của y học, ngày nay những phụ nữ ngoài 35 tuổi vẫn có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh.

ThS.BS Giang Huỳnh Như khám và tư vấn phác đồ điều trị cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn tại IVFTA-HCMC. Ảnh: Thục Trinh

Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, vợ chồng bạn sẽ được thăm khám toàn diện sức khỏe sinh sản, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến khó có con (nguyên nhân từ vợ hay chồng, hoặc cả hai vợ chồng).

Tùy vào tình trạng cụ thể và số con mong muốn của vợ chồng bạn, các bác sĩ sẽ xây dựng chiến lược điều trị song song bao gồm cả vô sinh nữ, vô sinh nam nếu cả vợ chồng bạn đều gặp những bất thường, hoặc điều trị đơn lẻ nếu chỉ vợ hoặc chồng gặp vấn đề dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Chiến lược gom noãn được thực hiện khi bạn được chẩn đoán suy buồng trứng, dự trữ buồng trứng còn rất thấp, nhằm tạo được nhiều phôi giúp bạn tăng tỷ lệ thành công mang thai và có thể còn phôi trữ giúp bạn vẫn còn cơ hội sinh thêm con về sau nếu có mong muốn.

IVFTA-HCMC sở hữu 3 hệ thống nuôi cấy phôi, gồm hệ thống nuôi cấy phôi tiêu chuẩn, hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse có trang bị camera theo dõi quá trình phát triển của phôi, và hệ thống nuôi cấy phôi Embryoscope vừa trang bị camera đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp chuyên viên phôi học quan sát và đánh giá quá trình phát triển của phôi, kịp thời sàng lọc những phôi phân chia bất thường. Bên cạnh đó, trước khi chuyển phôi, nếu vợ chồng bạn mong muốn kiểm tra lại các bất thường về di truyền, các chuyên viên phôi học sẽ thực hiện sinh thiết phôi giúp quan sát và chọn lọc phôi tốt, tăng tỷ lệ IVF thành công, mang thai và sinh con khỏe mạnh.

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM