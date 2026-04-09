Kẹp túi phình mạch não cứu người đột quỵ

TP HCMÔng Minh, 60 tuổi, đau đầu kèm buồn nôn, choáng váng, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não do vỡ túi phình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Minh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kích hoạt quy trình Code stroke - tạo lối riêng cấp cứu người đột quỵ giúp rút ngắn thời gian đánh giá và xử trí.

Kết quả chụp CT mạch máu não của ông cho thấy có một túi phình 6x5 mm tại đoạn A2-A3 của động mạch não trước, bờ túi phình không đều, xuất hiện máu lan dưới màng não vùng trán hai bên, xác định là xuất huyết dưới nhện.

ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết đây là tình trạng nguy hiểm vì tổn thương nằm ở khu vực có nhiều nhánh mạch quan trọng nuôi não. Túi phình đã vỡ xuất hiện một điểm nhỏ, nguy cơ tái vỡ cao gây chảy máu ồ ạt trong não, có thể dẫn đến hôn mê sâu hoặc tử vong.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật kẹp cổ túi phình cho ông Minh bằng hệ thống kính vi phẫu tích hợp AI có chức năng chụp huỳnh quang 3D, giúp kiểm tra lưu thông máu trong suốt quá trình mổ.

Bác sĩ đang kẹp túi phình cho ông Minh bằng hệ thống kính vi phẫu AI K.Zeiss Kinevo 900. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vũ, túi phình của người bệnh nằm sâu trong khe liên bán cầu, sát nhiều nhánh mạch nhỏ nuôi não, trong khi thành túi đã mỏng và từng rách vỡ nên nguy cơ chảy máu ồ ạt cao. Trước mổ, hệ thống định vị thần kinh được sử dụng để dựng hình não 3D, hỗ trợ êkíp xác định chính xác đường tiếp cận an toàn và theo dõi vị trí dụng cụ theo thời gian thực.

Khi mở màng cứng, quan sát dưới kính vi phẫu, bác sĩ lần theo từng nhánh động mạch não trước, tiếp cận túi phình, thao tác chậm, nhẹ để tránh chạm vào mạch nhỏ nuôi não và thành túi phình. Túi phình được bóc tách khỏi các mô liên kết xung quanh, đồng thời bảo tồn các nhánh động mạch nhỏ.

Khi xác định rõ cổ túi phình, êkíp đặt clip titan chuyên dụng ngang cổ phình, tiêm thuốc huỳnh quang vào tĩnh mạch và quan sát trực tiếp trên hệ thống kính vi phẫu. Hình ảnh cho thấy dòng máu lưu thông tốt qua động mạch mẹ và các nhánh nhỏ, trong khi túi phình không còn được cấp máu chứng tỏ túi phình được xử lý triệt để, theo bác sĩ Vũ.

Bác sĩ Vũ đang kiểm tra lưu thông mạch máu bằng kỹ thuật chụp huỳnh quang của kính vi phẫu sau khi kẹp túi phình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu ba ngày, ông Minh tỉnh táo, có thể ngồi dậy, tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên vật lý trị liệu nhằm phục hồi thể lực và chức năng vận động.

Theo bác sĩ Vũ, túi phình mạch não là tình trạng thành mạch bị yếu và phình ra như "bong bóng", phần lớn túi phình không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi vỡ. Một số trường hợp có dấu hiệu cảnh báo như đau đầu âm ỉ kéo dài, nhìn mờ, sụp mí, đau quanh hốc mắt. Nhóm có nguy cơ cao gồm người tăng huyết áp, hút thuốc lá, uống rượu bia, có tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu não hoặc từng phát hiện túi phình trước đó.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện cơn đau đầu dữ dội đột ngột, khác thường, kèm buồn nôn, yếu liệt, rối loạn ý thức... người bệnh nên đi khám để được kiểm tra. Can thiệp chậm trễ có thể khiến túi phình vỡ nặng hơn, giảm cơ hội cứu sống. Mỗi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhóm nguy cơ cao nên tầm soát mạch máu não để phát hiện sớm bất thường.

Trọng Nghĩa

*Tên người bệnh đã được thay đổi