Kế hoạch đi bộ 7 ngày giúp kiểm soát đường huyết

Người tiểu đường nên đi bộ nhẹ nhàng, chia nhỏ và tăng dần thời gian để cơ thể dần thích nghi, có thể kiểm soát lượng đường trong máu.

Đường huyết cung cấp năng lượng cho các tế bào, mô và các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Khi lượng đường trong máu xuống thấp, năng lượng giảm gây triệu chứng mệt mỏi, run rẩy, cáu kỉnh hoặc choáng váng. Tuy nhiên, lượng đường trong máu cao kéo dài cũng làm giảm năng lượng, mệt mỏi mạn tính, tăng nguy cơ kháng insulin và biến chứng tiểu đường khác.

Người bệnh tiểu đường không thể dành thời gian 30-60 phút mỗi ngày đến phòng gym, nên lên kế hoạch cho các môn thể thao khác. Bởi vận động kích thích cơ thể tiết hormone "hạnh phúc", từ đó giảm căng thẳng.

Đi bộ ngắn trên 5-10 phút mỗi lần có thể giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn, kích thích sự co cơ và lưu thông máu, nhất là ở hông, bắp chân, mông, gân kheo và cơ tứ đầu, giúp vận chuyển glucose từ bên ngoài vào bên trong tế bào cơ, nơi năng lượng đó có thể được lưu trữ và sử dụng làm nhiên liệu. Khi đi bộ nhẹ sau bữa ăn, cơ bắp đốt cháy carbohydrate vừa mới tiêu thụ để lấy năng lượng cho các chuyển động. Điều này làm giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng kháng insulin. Đi bộ còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần, đốt calo ngăn tích tụ mỡ, duy trì cân nặng ổn định.

Dưới đây là kế hoạch đi bộ 7 ngày giúp người bệnh đạt được mức đường huyết ổn định. Người bệnh tiểu đường nên bắt đầu với ba lần đi bộ mỗi ngày, mỗi lần 5 phút, và tăng dần lên ba lần, mỗi lần 10-12 phút. Cụ thể:

Ngày thứ nhất

Sau bữa sáng: đi bộ 5 phút

Sau bữa trưa: đi bộ 5 phút

Sau bữa tối: đi bộ 5 phút

Ngày thứ hai

Sau bữa sáng: đi bộ 5 phút

Sau bữa trưa: đi bộ 7 phút

Sau bữa tối: đi bộ 7 phút

Ngày thứ ba

Sau bữa sáng: đi bộ 7 phút

Sau bữa trưa: đi bộ 7 phút

Sau bữa tối: đi bộ 7 phút

Ngày thứ 4

Sau bữa sáng: đi bộ 7 phút

Sau bữa trưa: đi bộ 10 phút

Sau bữa tối: đi bộ 10 phút

Ngày thứ 5

Nghỉ ngơi tích cực, chọn các bài tập khác như yoga hoặc các loại hình vận động khác.

Ngày thứ 6

Sau bữa sáng: đi bộ 10 phút

Sau bữa trưa: đi bộ 10 phút

Sau bữa tối: đi bộ 10 phút

Ngày thứ 7

Sau bữa sáng: đi bộ 10 phút

Sau bữa trưa: đi bộ 10 phút

Sau bữa tối: đi bộ 12 phút

Kế hoạch đi bộ 7 ngày này có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn khi người bệnh kết hợp hoạt động thể chất với thói quen sinh hoạt lành mạnh như không thức khuya, giảm căng thẳng, không hút thuốc, hạn chế rượu bia. Áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất xơ và protein lành mạnh, hạn chế thịt chế biến sẵn và thực phẩm có đường.

Anh Chi (Theo Eating Well)