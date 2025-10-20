Ít nước ối khi mang thai có nguy hiểm không?

Tôi mang thai 17 tuần, kết quả siêu âm ghi nhận thai nhi ít ối, thận chưa có dấu hiệu bất thường thì nguy hiểm không? Làm gì để tăng lượng nước ối? (Trà My, 27 tuổi)

Trả lời:

Thai nhi nằm trong túi ối và được bao quanh bởi nước ối. Nước ối chứa các thành phần quan trọng như chất dinh dưỡng, hormone, kháng thể chống lại nhiễm trùng. Đây là môi trường giúp thai nhi duy trì sự sống, phát triển khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Kết quả siêu âm ở tuần thai 17 ghi nhận nước ối ít, thận thai nhi chưa có dấu hiệu bất thường, bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa khám để tìm nguyên nhân, kết hợp theo dõi sát diễn tiến thai kỳ. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng của thai nhi.

Tình trạng này xảy ra có thể bắt nguồn từ thai phụ như uống không đủ nước hoặc mất nước do ốm nghén, tiêu chảy, bệnh lý mạn tính (tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh thận) hoặc sử dụng một số loại thuốc. Nguyên nhân từ thai nhi có thể bao gồm dị tật đường tiết niệu, giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Một số yếu tố khác như rỉ ối, vỡ ối hoặc bất thường mạch máu bánh nhau cũng có khả năng gây ít ối.

Sau khi xác định nguyên nhân, bác sĩ kết hợp tuổi thai, mức độ ít ối (nhẹ, trung bình hay nặng) để đưa ra phương án điều trị phù hợp. Nếu tình trạng trung bình hoặc nặng, thai phụ được chỉ định nhập viện để theo dõi sức khỏe thai nhi, can thiệp kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường. Trường hợp nhẹ, bác sĩ có thể chỉ định tái khám thường xuyên hơn so với lịch định kỳ để theo dõi sự phát triển của thai.

Bác sĩ Phương siêu âm cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bạn nên ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ sung protein (thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu), hạn chế ăn mặn, thực phẩm chiên rán, chế biến sẵn, đồ uống chứa caffeine. Uống 2-3 lít nước mỗi ngày từ các nguồn như nước lọc, sữa, nước ép, canh, cháo loãng... Bạn cũng nên nghỉ ngơi kết hợp vận động nhẹ nhàng. Các biện pháp này có khả năng hỗ trợ cơ thể thai phụ tăng lượng dịch tuần hoàn, từ đó có thể cải thiện lượng nước ối. Mẹ bầu ít ối cần đếm cử động thai, nếu thai máy ít phải đi khám chuyên khoa ngay để bác sĩ xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

ThS.BS Nguyễn Thị Liên Phương

Chuyên khoa Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7