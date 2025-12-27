Huyết khối chặn mạch máu não gây đột quỵ

TP HCMBà Lành, 67 tuổi, đột ngột mất sức nửa người trái, bác sĩ chẩn đoán huyết khối chặn ngang mạch máu não gây đột quỵ.

Bà Lành dậy lúc 3h để dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây, một tiếng sau đột ngột yếu nửa người. Hai giờ sau người nhà mới phát hiện đưa bà đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. BS.CKI Phạm Đức Long, khoa Cấp cứu cho biết thời điểm nhập viện bà Lành tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chóng mặt nhẹ, sức cơ tay chân trái 4/5, thang điểm NIHSS (đánh giá mức độ nặng của đột quỵ) là 3. Đây là dấu hiệu đột quỵ nhẹ, triệu chứng yếu liệt và rối loạn ngôn ngữ nhẹ.

Bác sĩ Long chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI) để làm rõ nguyên nhân yếu liệt. Kết quả chụp MRI xác định bà Lành nhồi máu não cấp giờ thứ ba. Ngoài ra, động mạch máu não của bà bị hẹp tắc hoàn toàn, có một túi phình mạch máu não.

Hình ảnh MRI xác định vị trí nhồi máu não cấp ở bán cầu não bên phải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết phá tan huyết khối đang chặn mạch máu não của bà Lành. Sau 30 phút, người bệnh đáp ứng thuốc tốt, sức cơ cải thiện 5/5, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM theo dõi sau dùng thuốc tiêu sợi huyết.

Bác sĩ Long cho hay thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ nhồi máu não chỉ được sử dụng khi người bệnh đến viện trong 4,5 giờ đầu, được xem là giờ "vàng" điều trị. Thuốc có tác dụng tái thông mạch máu, quyết định khả năng sống còn và hồi phục của người bệnh. Khôi phục dòng máu sớm sẽ cứu được mô não chưa hoại tử, hạn chế vùng tổn thương lan rộng, từ đó giảm nguy cơ tử vong và tàn phế nặng. Ngược lại, nếu chậm trễ, tế bào não hoại tử không hồi phục, hiệu quả điều trị giảm rõ rệt và để lại di chứng yếu liệt lâu dài.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi