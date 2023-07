Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về phổi

Hút thuốc có thể gây tổn thương phổi và dẫn đến các bệnh về phổi như ung thư phổi, hen suyễn, khí phế thũng, viêm phế quản mạn tính...

Hút thuốc là nguyên nhân gây ra phần lớn các ca tử vong do ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hút thuốc cũng làm trầm trọng thêm các rối loạn phổi khác như hen suyễn, phổi sưng lên và đường thở bị hẹp, khiến luồng không khí ra vào cơ thể khó khăn. Dưới đây là 4 bệnh lý về phổi mà hút thuốc có thể gây ra.

Ung thư phổi

Các hóa chất độc hại trong thuốc lá và khói thuốc lá có thể dẫn đến tổn thương tế bào. Khi các tế bào bị tổn thương, chúng có thể đột biến hoặc thay đổi cấu trúc và làm tăng nguy cơ ung thư. Hầu hết các bệnh ung thư phổi bắt đầu trong các tế bào lót ống phế quản, tiểu phế quản và phế nang.

Theo tuần san Science thuộc Hiệp hội vì Sự tiến bộ Khoa học của Mỹ, hút một gói thuốc lá mỗi ngày trong vòng một năm có thể dẫn đến đột biến trung bình 150 tế bào phổi. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh tật (CDC) Mỹ, người hút thuốc có nguy cơ phát triển và chết vì ung thư phổi cao gấp 15-30 lần so với người không hút thuốc.

Viêm phế quản mạn tính

Thuốc lá gây kích thích và làm viêm ống phế quản dẫn đến bệnh viêm phế quản. Khi viêm phế quản gây ho ướt kéo dài ba tháng trở lên trong hai năm liên tiếp, được gọi là viêm phế quản mạn tính.

Khí phế thũng

Khí phế thũng là tình trạng các túi khí nhỏ của phổi (còn gọi là phế nang) bị tổn thương. Khói thuốc lá làm cho các vách ngăn giữa các túi bị phá vỡ, gây cản trở việc vận chuyển oxy vào cơ thể, khiến bạn khó thở hơn.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine xem xét tác động của thuốc lá tới phổi. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng phổi của hơn 2.730 người, gồm cả người hút thuốc và người không hút thuốc. Kết quả cho thấy 50% những người hút thuốc có các triệu chứng rối loạn chức năng hô hấp.

Những người hút thuốc có nhiều khả năng bị hạn chế trong việc hít thở do thành đường thở dày hơn. Họ có thể phải sử dụng các loại thuốc như thuốc giãn phế quản để mở rộng đường thở.

Hen suyễn

Hút thuốc có thể không gây ra bệnh hen suyễn nhưng lại khiến cho các triệu chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Thuốc lá có thể gây kích ứng và làm viêm đường thở vốn đã bị sưng và hẹp do hen suyễn, khiến thở khó khăn.

Các triệu chứng của bệnh phổi có thể khác nhau tùy theo từng người và tùy theo loại bệnh mà họ mắc phải. Tuy nhiên, một số dấu hiệu chung của bệnh phổi có thể bao gồm khó thở, mệt mỏi, hụt hơi, ho dai dẳng, ho ra máu, chất nhầy, đau khi hít thở...

Những người đang mắc bệnh phổi và hút thuốc, bỏ thuốc là cách tốt để ngăn chặn thêm tổn thương phổi và có thể khắc phục một số tác hại mà thuốc lá đã gây ra cho phổi cùng các bộ phận khác của cơ thể.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)