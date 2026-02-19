Hơi bia rượu từ người lớn gây hại cho trẻ thế nào?

Con tôi chưa đầy hai tuổi. Chồng tôi đi tiệc về hay ôm ấp, hôn má con dù tôi nhắc nhở nhiều lần. Trẻ tiếp xúc thường xuyên với hơi bia rượu từ người lớn có ảnh hưởng gì không? (Mai, TP HCM)

Trả lời:

Thức uống có cồn (rượu trắng, rượu vang và bia) đều có thành phần chính là ethanol (cồn ethylic). Khi uống rượu, ethanol được hấp thụ vào máu, bay hơi qua hơi thở. Mặc dù lượng ethanol trong hơi thở chỉ ở mức nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.

Khi trẻ nhỏ hít phải hơi rượu, ethanol được hấp thụ qua niêm mạc đường hô hấp vào máu, gây kích ứng đường hô hấp, dẫn đến ho, khó thở, tăng nguy cơ viêm họng hoặc viêm phế quản. Nếu trẻ mắc bệnh nền hen suyễn hay tiền sử viêm phổi tái diễn, việc tiếp xúc với hơi rượu có thể khiến bệnh trở nặng.

Gan của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, khi ethanol xâm nhập vào cơ thể, gan phải làm việc nhiều hơn để phân giải chất này. Tiếp xúc lâu dài và thường xuyên với ethanol có thể gây tổn thương tế bào gan, làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng. Ethanol còn có thể kích ứng niêm mạc dạ dày khiến trẻ nôn trớ, khó tiêu, đau bụng hoặc giảm cảm giác thèm ăn.

Hơi rượu tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trẻ nhỏ. Ảnh được tạo bởi AI

Não bộ của trẻ đang trong giai đoạn phát triển nhanh, hình thành kết nối thần kinh quan trọng. Ethanol là một chất độc thần kinh, có khả năng xuyên qua hàng rào máu não, gây tổn thương trực tiếp đến tế bào thần kinh. Do đó, ethanol làm thay đổi trong hệ thống thần kinh, tăng nguy cơ rối loạn hành vi, giảm khả năng tập trung. Rượu cũng có thể phá vỡ chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của trẻ, làm giảm chất lượng giấc ngủ sâu. Giấc ngủ bị rối loạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất, trí tuệ của bé.

Ngoài ra, ethanol tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương của người uống rượu, làm giảm khả năng chăm sóc, phối hợp vận động, chậm phản xạ và giảm khả năng đánh giá tình huống. Do vậy, người say rượu có thể không kiểm soát tốt động tác ẵm bồng, dễ gây tai nạn cho trẻ như té ngã, va đập với vật dụng xung quanh.

Người lớn không tiếp xúc gần với trẻ sau khi uống rượu bia, hạn chế uống trước mặt trẻ nhỏ. Khi trong nhà có người uống rượu, cần mở cửa, bật quạt để giảm nồng độ ethanol trong không khí. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường như khó thở, quấy khóc nhiều, nôn trớ, li bì... sau khi tiếp xúc với người uống rượu bia, bố mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kiểm tra và xử trí phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM