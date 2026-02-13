Hoãn điều trị ung thư cổ tử cung chờ ngày sinh con

TP HCMChị Minh, 34 tuổi, mang thai 6 tuần thì phát hiện ung thư cổ tử cung, quyết định hoãn điều trị chờ bé chào đời an toàn.

Chị Minh đau bụng chuyển dạ được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sinh con, ngày giáp Tết. Đây là lần vượt cạn thứ hai, cũng có thể là lần sinh cuối cùng của chị do phát hiện ung thư trong thai kỳ. Bác sĩ khuyến nghị cắt tử cung sau sinh để đảm bảo an toàn.

Chị Minh hạnh phúc đón con trai chào đời trước tết Bính Ngọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giữa năm ngoái, chị khám sức khỏe, không biết đang mang thai nên vẫn chụp X-quang phổi, sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm Pap’s. Kết quả ghi nhận tế bào cổ tử cung tăng sinh bất thường, xét nghiệm dương tính với virus HPV 16 - chủng nguy cơ cao liên quan đến 60% trường hợp ung thư cổ tử cung.

Sau đó, chị Minh nhớ mình trễ kinh, siêu âm phát hiện túi thai tương đương 5 tuần. Do tổn thương cổ tử cung bất thường, chị Minh được khoét chóp cổ tử cung trong thai kỳ, một tuần sau kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư cổ tử cung giai đoạn IA2. Tế bào ác tính xâm lấn mô sâu khoảng 5 mm, khu trú tại cổ tử cung, chưa lan sang các cơ quan lân cận. Bờ khoét chóp đã sạch, song nguy cơ bệnh tiến triển vẫn còn.

Bác sĩ tư vấn chị đình chỉ thai kỳ để điều trị ung thư triệt để, không khuyến cáo giữ thai. Nếu lựa chọn giữ thai, người mẹ đối diện nguy cơ sảy thai, sinh non do can thiệp khoét chóp cổ tử cung, nguy cơ ung thư tiến triển.

Từ ngày biết bệnh, chị lo lắng sụt 10 kg, còn 40 kg, song vẫn quyết giữ con. Thời gian đầu chị khám thai tại một bệnh viện tại TP HCM, đến tuần 20 chị chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM theo dõi song song cả thai kỳ và bệnh ung thư.

BS.CKII Lê Thanh Hùng, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết ung thư cổ tử cung trong thai kỳ xảy ra khoảng 1-12 ca trên 10.000 thai kỳ. Quyết định giữ thai của chị Minh thường không được khuyến cáo vì ung thư phát hiện giai đoạn IA2, tổn thương không còn khu trú, tiềm ẩn nguy cơ tiến triển di căn giai đoạn ung thư tiến xa.

Ở phụ nữ không mang thai và đã sinh đủ con, nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn này, phương pháp điều trị triệt căn là cắt tử cung hoàn toàn phòng bệnh di căn. Trường hợp nặng không thể phẫu thuật có thể xạ trị, hóa trị tiêu diệt tế bào ác tính.

Khi thai 27 tuần, bác sĩ siêu âm thấy ruột thai nhi giãn. Đây có thể chỉ là hiện tượng thoáng qua hoặc gợi ý bất thường tiêu hóa bẩm sinh. Chị Minh phải siêu âm đánh giá mỗi tuần, nếu tiến triển có thể phải chấm dứt thai kỳ. May mắn, những lần siêu âm đến cận ngày sinh, quai ruột thai nhi giãn nhẹ, không tiến triển thêm.

Bác sĩ Hùng (thứ hai từ phải qua) mổ lấy thai cho chị Minh. Ảnh: Trung Vũ

Bé trai chào đời ở tuần thai 39, nặng 3 kg, khỏe mạnh. Bác sĩ khuyên chị cắt tử cung sau khi sinh nhằm điều trị triệt để, song chị xin trì hoãn để được về nhà đón Tết vui trọn vẹn cùng gia đình.

"Bé đến với gia đình vào thời khắc gian khó nhất nhưng mang theo niềm tin và động lực để tôi tiếp tục hành trình điều trị phía trước", người mẹ nói.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi