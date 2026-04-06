Hoại tử chân do viêm mô tế bào

TP HCMÔng Chanvatey, 60 tuổi, từ Campuchia sang Việt Nam điều trị viêm mô tế bào mu bàn chân, hoại tử sâu đến xương kèm nhiễm trùng máu, suy tuyến thượng thận.

Ông Chanvatey bị nổi bóng nước ở cẳng chân, điều trị song không bỏ rượu nên cả năm không khỏi. Khi vùng cẳng chân sưng đỏ, chảy dịch, tiểu ít, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, bác sĩ chẩn đoán viêm mô tế bào dưới da, viêm gan virus C mạn, suy tuyến thượng thận do thuốc. Người bệnh còn bị xơ vữa, vôi hóa rải rác ở động mạch hai chi dưới kèm tăng huyết áp, nhưng từ chối điều trị.

Hai tháng sau, ông quay lại bệnh viện Tâm Anh trong tình trạng sốt, mệt đừ, cẳng chân phải sưng đỏ, chảy dịch mủ ở nhiều vị trí, bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng máu từ viêm mô mềm cẳng chân phải, suy thận cấp, suy thượng thận, viêm gan C mạn tính.

Sau khi hết sốt và sinh hiệu ổn định tại khoa Cấp cứu, ông Chanvatey tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Nội tiết - Đái tháo đường.

Bác sĩ Tuyền kiểm tra sức khỏe cho ông Chanvatey. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Tuyền, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết lần này tình trạng viêm mô tế bào ở mu bàn chân đã diễn tiến nặng, vết thương chảy mủ liên tục. Người bệnh được làm sạch, loại bỏ các tế bào hoại tử, vết loét đã ăn sâu, lộ xương bàn chân với diện tích rất lớn kèm nhiễm trùng máu nặng.

Ông được bù dịch, điều chỉnh điện giải để điều trị suy thận cấp. Song song đó, bác sĩ xử lý nhiễm trùng, hoại tử bằng máy hút áp lực âm (VAC) nhằm làm sạch, loại bỏ dịch tiết, thúc đẩy lành thương.

Bác sĩ Tuyền cho biết người bệnh bị suy thượng thận thứ phát do lạm dụng thuốc chứa corticoid kéo dài khiến tuyến thượng thận ngừng hoặc giảm sản xuất cortisol. Biểu hiện rõ rệt của bệnh này là hội chứng cushing, mặt tròn, dễ bầm tím, da mỏng, béo phì trung tâm ở bụng... Bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc đặc hiệu nhằm giúp cơ thể phục hồi chức năng nội tiết an toàn.

Sau hơn hai tháng điều trị nội trú, sức khỏe của ông Chanvatey hồi phục tốt, hết nhiễm trùng máu do viêm mô tế bào hoại tử. Các mô tế bào khu vực nhiễm trùng, hoại tử ở mu bàn chân của người bệnh được từ từ tái tạo, lấp đầy vết thương. Tuy nhiên do diện tích viêm quá rộng nên người bệnh đã được phẫu thuật ghép da để đảm bảo chức năng cũng như thẩm mỹ.

Tình trạng suy thận cấp, suy tuyến thượng thận do thuốc của người bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên, ông vẫn phải dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ, tái khám định kỳ để kiểm soát bệnh.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã được thay đổi