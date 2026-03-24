Ho nhiều nhưng không sốt có phải viêm phổi?

Tôi ho kéo dài nhiều ngày, không bị sốt, không mệt mỏi rõ rệt. Đây có thể là dấu hiệu của viêm phổi không, khi nào cần đi khám? (Minh Đức, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Triệu chứng thường gặp của bệnh là ho, sốt, khó thở, đau ngực, mệt mỏi. Tuy nhiên, không phải người bị viêm phổi nào cũng có đầy đủ những dấu hiệu này.

Trong một số trường hợp, người bệnh có thể ho nhiều nhưng không sốt, đặc biệt ở giai đoạn sớm của bệnh, khi hệ miễn dịch chưa phản ứng mạnh. Người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính hoặc hệ miễn dịch suy giảm đôi khi không bị sốt rõ rệt dù đang có nhiễm trùng phổi.

Ho do viêm phổi thường kéo dài, có thể kèm đờm, đôi khi đờm đặc, màu vàng hoặc xanh. Một số người có cảm giác nặng ngực, đau khi hít sâu, khó thở hoặc thở nhanh hơn bình thường. Nếu tình trạng viêm tiến triển, triệu chứng toàn thân như mệt mỏi, ăn uống kém hoặc sốt có thể xuất hiện sau đó.

Tuy nhiên, ho nhiều nhưng không sốt chưa chắc đã là viêm phổi. Triệu chứng này cũng có thể gặp trong nhiều bệnh lý hô hấp khác như viêm phế quản cấp, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Người bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm mũi họng, viêm xoang cấp cũng có biểu hiện này.

Bạn nên đi khám nếu có các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, sốt từ 38,5 độ C trở lên hoặc ho dai dẳng, đặc biệt khi ho kèm khạc đờm đặc hoặc mủ. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới cần được đánh giá sớm.

Việc thăm khám càng quan trọng hơn với các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi có triệu chứng hô hấp, người mắc bệnh nền mạn tính hoặc hệ miễn dịch suy giảm. Những người đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch hoặc hóa trị cũng cần được theo dõi y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, cắt lớp vi tính phổi hoặc các kiểm tra cần thiết để xác định nguyên nhân.

Trong thời gian theo dõi triệu chứng, bạn nên uống đủ nước, nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc khói thuốc, bụi bẩn, hóa chất đồng thời giữ ấm cơ thể. Không nên tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì thuốc này chỉ có tác dụng khi nguyên nhân là vi khuẩn.

Bác sĩ Nguyễn Thạc Dũng

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội