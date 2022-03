Ho khan kéo dài do Covid-19

Triệu chứng ho kéo dài trung bình 19 ngày đối với hầu hết người mắc Covid-19 và lên đến 4 tuần ở khoảng 5% bệnh nhân.

Khi Cynthia Searight bắt đầu cảm thấy khó chịu với thời tiết, cô không ngạc nhiên khi biết mình mắc Covid-19. "Tôi đã tham dự một bữa tiệc tối vào đầu tuần, trong đó có một người dương tính với nCoV", nữ giám đốc sáng tạo làm việc tại trụ sở ở Connecticut, Mỹ, nói.

Searight cho biết cô đã được tiêm vaccine nên các triệu chứng ban đầu tương đối nhẹ, chỉ ho và ngứa cổ họng. "Nhưng sau đó, gần như chỉ qua một đêm, tôi bị ho khan, đau và ngày càng nặng hơn", Searight nhớ lại. Bác sĩ phải kê cho Searight một loại thuốc giảm ho có chứa codeine để cô ấy có thể ngủ được.

Trong 4 ngày, cô bị kiệt sức bởi một cơn đau họng trở nên trầm trọng, kèm đau đầu và ho khan. "Nhiều tuần sau, tôi vẫn ho liên tục vào ban đêm", Searight kể.

Ho kéo dài do Covid-19 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của mỗi người. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Donna Klitzman, chuyên gia chăm sóc chuyên sâu về phổi ở New Jersey, Mỹ cho biết, ho có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý như cảm lạnh, cúm, viêm phổi, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, trào ngược axit và cả Covid-19.

Theo PGS.TS.BS William Checkley, thuộc bộ phận y tế chăm sóc bệnh phổi tại Johns Hopkins Medicine, Baltimore, Mỹ, 50-70% người mắc Covid-19 có triệu chứng ho khan. Tiến sĩ Checkley cho biết, ho xuất hiện bắt đầu khoảng một ngày sau khi phát bệnh, nhưng nó thường không thuyên giảm nhanh chóng, đặc biệt đối với những người không tiêm vaccine Covid-19.

Một nghiên cứu được đăng trên The Lancet Respiratory Medicine cho thấy rằng, triệu chứng ho kéo dài trung bình 19 ngày đối với hầu hết người mắc Covid-19 và lên đến 4 tuần ở khoảng 5% bệnh nhân. Một số bệnh nhân bị hậu Covid-19 có thể bị ho trong nhiều tháng.

Với sự xuất hiện của Omicron, số lượng bệnh nhân Covid-19 bị ho tăng nhiều hơn. Một cuộc khảo sát ở Na Uy được công bố vào tháng 12/2021 trên tạp chí Eurosurveillance, nghiên cứu một nhóm hầu hết những người đã được tiêm vaccine bị nhiễm biến thể Omicron tại một bữa tiệc giáng sinh của công ty cho thấy, 83% số người tham gia gặp triệu chứng ho.

Omicron dường như phát triển nhanh chóng trong phế quản (hai ống dẫn không khí từ khí quản đến phổi). Một nghiên cứu vào tháng 12/2021 từ Đại học Hong Kong báo cáo rằng, Omicron nhân lên trong đường thở nhanh hơn 70 lần so với Delta và nCoV ban đầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện Omicron không lây nhiễm sang phổi nhiều như các biến thể trước đó, cho thấy nó ít có khả năng gây bệnh nặng hơn.

"Cơn ho do Covid-19 tương tự như cơn ho do virus hoặc vi khuẩn gây ra", tiến sĩ Checkley nói. Đồng quan điểm, Klitzman cho rằng không thể chẩn đoán bệnh chỉ bằng cơn ho. "Tôi đã gặp những bệnh nhân đến khám với các triệu chứng nghiêm trọng như ho và khi kiểm tra, họ bị cảm lạnh thông thường do rhinovirus", Klitzman nói và thêm rằng, bệnh nhân Covid-19 nhập viện thường bị ho mỗi khi hít thở sâu.

Có nhiều cách có thể điều trị ho trong khi phục hồi hậu Covid-19 tại nhà. Klitzman hướng dẫn người bệnh có thể nâng cao gối khi ngủ, uống thuốc giảm ho không kê đơn hoặc thuốc giảm ho chứa codein trước khi ngủ. "Thuốc khiến bạn buồn ngủ, vì vậy rất tốt để sử dụng vào ban đêm, nhưng không nên lệ thuộc vào nó", Klitzman nói.

Nữ chuyên gia chăm sóc chuyên sâu về phổi cũng khuyên Searight, người đã dừng sử dụng thuốc ho theo đơn, nên uống nhiều trà thảo mộc và dùng viên ngậm ho để giảm các cơn ho.

Nếu bạn bị ho lâu ngày không khỏi hoặc gặp các vấn đề hậu Covid-19 kéo dài khác, Klitzman khuyến nghị nên thăm khám bác sĩ vì các triệu chứng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Bác sĩ cũng chỉ ra rằng, cách tốt nhất để giảm bớt các triệu chứng của Covid-19 là điều trị bệnh cơ bản. Nếu ở mức độ nhẹ hoặc trung bình hoặc có nguy cơ cao chuyển nặng, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

