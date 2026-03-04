Ho gà ủ bệnh trong bao lâu?

Ho gà có thời gian ủ bệnh trung bình 7-20 ngày, trong giai đoạn này người bệnh hầu như không biểu hiện triệu chứng nhưng có thể trở thành nguồn lây bệnh.

Ho gà là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, lây lan chủ yếu qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, thường gặp ở trẻ dưới 10 tuổi.

ThS.BS Thân Thị Ngọc Lan, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thời gian ủ bệnh ho gà thường kéo dài 7-20 ngày kể từ khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Trong suốt giai đoạn này, người nhiễm hầu như không có biểu hiện rõ hoặc chỉ thoáng mệt mỏi, dễ vô tình lây cho người khác. Sau thời gian này, ho gà sẽ khởi phát với triệu chứng dễ nhầm lẫn với cảm cúm, viêm đường hô hấp thông thường như ho, hắt hơi, chảy nước mũi, đau họng, sốt nhẹ hoặc không sốt.

Ở trẻ em, các triệu chứng lâm sàng có thể xuất hiện sau 5-7 ngày kể từ khi phơi nhiễm, song cũng có trường hợp kéo dài tới 3 tuần. Trẻ có thể sốt, ho kéo dài, đặc biệt là về đêm.

Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng trở nên rõ ràng, người bệnh có thể xuất hiện trên 5 cơn ho liên tiếp trong một nhịp thở ra, thường xảy ra nhiều về đêm. Sau cơn ho phải hít vào mạnh tạo ra tiếng rít đặc trưng như tiếng gà gáy. Cuối cơn ho người bệnh chảy nhiều đờm dãi, nôn, có lúc ngừng thở, tím tái, mạch nhanh. Khác với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, ho gà thường không gây sốt cao ở giai đoạn ho dữ dội. Tình trạng ho kịch phát có thể kéo dài từ vài tuần đến hơn 3 tháng nên bệnh còn được gọi là "ho 100 ngày".

Giai đoạn phục hồi của ho gà diễn ra chậm, cơ thể người bệnh vẫn còn yếu, dễ bị bội nhiễm vi khuẩn khác nếu không được chăm sóc đúng cách. Ở trẻ mắc bệnh béo phì, hen suyễn, khi mắc ho gà có thể gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, co giật, tổn thương não do thiếu oxy, suy hoại mạch máu, suy tim...

Bác sĩ Ngọc Lan đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Lan, ho gà có thể được chẩn đoán thông qua khám lâm sàng, làm xét nghiệm dịch hầu họng, máu, chụp X-quang ngực. Bệnh có thể được điều trị khỏi bằng thuốc kháng sinh, song cơn ho có thể tiếp tục kéo dài, đặc biệt khi người bệnh bị kích thích bởi khói bụi, thời tiết lạnh, nhiễm trùng hô hấp khác.

Khi phát hiện mắc ho gà, người bệnh cần cách ly ít nhất 4 tuần kể từ khi xuất hiện triệu chứng để đề phòng lây nhiễm cho người xung quanh. Ngoài tuân thủ dùng thuốc đúng phác đồ, cần lưu ý ngủ đủ giấc, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc với khói bụi và khói thuốc lá, dành thời gian nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng để cơ thể mau hồi phục.

Ở trẻ nhỏ, nếu ho gà khiến trẻ nôn nhiều, khó ăn uống, cần theo dõi các dấu hiệu mất nước như khát nước, lưỡi khô, mắt trũng sâu, để kịp thời bù nước cho trẻ. Những người tiếp xúc gần với người bệnh cần được theo dõi sức khỏe ít nhất 2-3 tuần, đi khám sớm nếu xuất hiện triệu chứng ho kéo dài.

Bác sĩ Lan cho hay hiện tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa ho gà hiệu quả, khuyến cáo mọi người cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Khi có biểu hiện ho bất thường, ho thành cơn, ho kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Trịnh Mai