Ho đờm màu gỉ sét có phải dấu hiệu ung thư phổi?

Khoảng một tháng gần đây tôi ho ra đờm có màu nâu gỉ sét. Tôi hút thuốc lá khoảng 10 năm nhưng đã bỏ từ lâu. Triệu chứng này có phải dấu hiệu ung thư phổi? (Quốc Khánh, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Ho ra đờm màu nâu gỉ sét kéo dài khoảng một tháng là một triệu chứng không nên bỏ qua, đặc biệt bạn có tiền sử hút thuốc lá 10 năm. Đờm màu nâu gỉ sét thường là dấu hiệu của máu cũ đã bị oxy hóa trộn lẫn trong dịch tiết đường hô hấp. Đây là triệu chứng quan trọng cảnh báo viêm phế quản cấp, viêm phổi, giãn phế quản, lao phổi, thậm chí chỉ là tổn thương niêm mạc do ho nhiều. Ho dai dẳng hơn 3 tuần là một trong những triệu chứng của ung thư phổi, nhất là khi đi kèm ho ra máu, khó thở, đau ngực, sụt cân, mệt mỏi kéo dài.

Bác sĩ Ngân thăm khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn cần đi khám nếu có thêm các triệu chứng đi kèm như sụt cân không rõ nguyên nhân, đau ngực âm ỉ tăng dần, khó thở, khàn tiếng, ho ra máu, mệt mỏi kéo dài hoặc nổi hạch vùng cổ. Bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp cận lâm sàng như X-quang, chụp cắt lớp vi tính liều thấp (Low-Dose Computed Tomography - LDCT) để đánh giá rõ nhu mô phổi và phát hiện các nốt bất thường. Ngoài ra, xét nghiệm đờm, soi phế quản hoặc các xét nghiệm chuyên sâu khác có thể được cân nhắc.

Bạn không nên tự ý uống thuốc kháng sinh hoặc thuốc ho khi chưa được khám, chẩn đoán rõ ràng. Ở tuổi 40, đặc biệt có tiền sử hút thuốc 10 năm, bạn thuộc nhóm nguy cơ cao nên tầm soát ung thư phổi định kỳ bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính liều thấp để có thể phát hiện bệnh giai đoạn sớm. Nếu có hình ảnh bất thường trên phim chụp, bác sĩ sẽ chỉ định thêm các kiểm tra thăm dò cần thiết để có kết quả chính xác.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngân

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội