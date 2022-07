Hiện tượng ‘cứt trâu’ ở trẻ

“Cứt trâu” là hiện tượng xuất hiện các mảng đen, dày như vảy ở tóc, lông mi hoặc ở tai… xảy ra ở trẻ sơ sinh từ 2-12 tháng tuổi.

Trẻ sơ sinh từ 2-12 tháng tuổi thường xuất hiện những mảng đen, dày bám trên tóc, có vảy trên da đầu, cổ, nách, lông mi hoặc bẹn. Các vảy này thường xuất hiện ở nơi có nhờn, có màu trắng hoặc vàng. Đây là tình trạng phổ biến, y học gọi là bệnh viêm da bã tiết. Dân gian Việt Nam hay gọi đây là tình trạng "cứt trâu" ở trẻ sơ sinh.



Tình trạng xuất hiện đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Các bà mẹ chưa có kinh nghiệm, khi thấy con gặp trường hợp này thường lo lắng, nghĩ rằng trẻ đang gặp một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên theo Step to Health, viêm da bã tiết (cứt trâu) ở trẻ sơ sinh không phải là một bệnh nhiễm trùng vì vậy nó không lây lan, không gây nguy hiểm. Tình trạng thường bắt đầu trong những tuần đầu tiên của cuộc đời và biến mất, không để lại dấu vết.

Gội đầu giúp loại bỏ cứt trâu ở trẻ sơ sinh. Ảnh: Freepik

Ở trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm, da khô hoặc bị chàm, các mảng cứt trâu có thể dẫn đến da ngứa nứt nẻ, sau đó tiết ra chất lỏng trong suốt. Các mảng viêm da khác nhau ở mỗi trẻ. Một số trường hợp trẻ sẽ bị viêm da, khiến da mẩn đỏ, hoặc rụng tóc.



Nguyên nhân



Nguyên nhân của "cứt trâu" ở trẻ sơ sinh chưa xác định chính xác. Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, tình trạng này xảy ra có thể do tuyến bã nhờn của da tiết bã nhờn quá mức. Hơn nữa, tình trạng có thể bị kích thích bởi sự thay đổi nội tiết tố của người mẹ khi mang thai. Một giả thuyết khác cho rằng, "cứt trâu" xuất hiện do sự tồn tại của Malassezia - loại nấm có khả năng phát triển cùng với vi khuẩn trong bã nhờn của da.



Có nhiều hiểu lầm rằng, "cứt trâu" là một bệnh nhiễm trùng, hiện tượng này xảy ra do trẻ không được vệ sinh thường xuyên, hay do ở bẩn... Tuy nhiên, tình trạng xuất hiện không phải dị ứng với tác nhân nào đó, không phải do vệ sinh kém. Hầu hết, tình trạng dễ xử lý ở trẻ sơ sinh. Sau một tuổi, các mảng bám sẽ hết nếu trẻ tắm gội đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, "cứt trâu" gây ngứa hoặc rụng tóc quá nhiều; mảng bám nằm ở những vùng không có lông trên cơ thể và có xu hướng nhiều lên; làm hệ thống miễn dịch của em bé thay đổi, khó tăng cân... Phụ huynh nên liên hệ bác sĩ bởi bé có thể mắc một bệnh lý như viêm da vảy nến, viêm da dị ứng, viêm da do nấm hoặc do suy giảm miễn dịch.



Điều trị



Theo Step to Health, để loại bỏ mảng bám khỏi da đầu, phụ huynh nên gội sạch tóc thường xuyên với dầu gội dành cho trẻ em không gây dị ứng, có độ pH nhẹ; không sử dụng những loại có thuốc vì chúng có thể gây kích ứng. Khi tắm, người lớn nên nhẹ nhàng xoa bóp da đầu bằng một miếng bông, sử dụng dầu hạnh nhân hoặc hoặc dầu dừa để làm mềm vảy giúp chúng dễ bong ra khỏi da đầu. Cha mẹ lưu ý rửa sạch dầu cho bé, không để chúng bám lại trên đầu vì dễ gây kích thích.

