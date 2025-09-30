Hẹp ống sống gây yếu liệt chân

Hà NộiBà Thanh, 63 tuổi, bị hẹp ống sống nặng hơn một năm gây đau lưng, tê hai chân, được bác sĩ phẫu thuật giải ép thoát yếu liệt.

Bà Thanh từng trì hoãn phẫu thuật để điều trị nội khoa, tập phục hồi chức năng và châm cứu. Khi bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bác sĩ chỉ định chụp X-quang, cộng hưởng từ MRI và đo điện cơ chi dưới. Kết quả cho thấy tủy sống bệnh nhân đã bị "bóp nghẹt", chèn ép thần kinh kéo dài gây yếu liệt. ThS.BS Nguyễn Bá Ba, khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết tổn thương này bắt nguồn từ tình trạng thoái hóa cột sống đa tầng rất nặng gây cong vẹo, trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm.

Bác sĩ Ba chỉ định phẫu thuật giải ép ống sống cho bà Thanh đồng thời đặt lồng liên thân đốt sống (còn gọi là thay đĩa đệm cứng), hàn xương liên thân đốt, bắt vít nắn chỉnh cột sống. Bác sĩ tư vấn cho bà ca mổ ứng dụng nhiều trang thiết bị hiện đại như máy định vị C-arm, kính vi phẫu... nên an toàn, giảm rủi ro tổn thương thần kinh nên bà đồng ý phẫu thuật.

Đĩa đệm thoát vị chèn ép gây hẹp ống sống (trái), đốt sống vẹo (giữa) và trượt (phải) của bà Thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Thanh được gây mê nội khí quản kết hợp gây tê vùng giúp kiểm soát cơn đau. Bác sĩ Ba rạch đường mổ, bộc lộ các đốt sống từ L2 đến L5 của bệnh nhân, cắt bỏ chọn lọc xương cung sau để giải ép ống sống, đồng thời loại bỏ các đĩa đệm thoái hóa kèm khối thoát vị gây chèn ép.

Phần xương cắt bỏ được ghép trở lại cùng 3 đĩa đệm cứng liên thân đốt L2-3, L3-4, L4-5 để tạo thành khối vững, ổn định cột sống. Kế tiếp, bác sĩ sử dụng hệ thống vít và nẹp cố định titanium tương thích sinh học cao, bền vững, nắn chỉnh cột sống bị vẹo và đốt sống trượt cho bệnh nhân, đóng vết mổ.

Ngày đầu sau mổ, bà Thanh có thể ngồi dậy được và tập đi lại, tránh được biến chứng yếu liệt, loét do tì đè, viêm phổi ứ đọng, thuyên tắc mạch. Hậu phẫu 5 ngày, vết mổ bệnh nhân phục hồi tốt, tình trạng đau lưng và đau chân giảm rõ rệt, đi lại tốt, được xuất viện. Một tháng sau tái khám, hai chân không còn cơn đau tê bì, mọi sinh hoạt hàng ngày gần như bình thường.

Bác sĩ phẫu thuật bằng kính vi phẫu và máy C-arm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống là các tình trạng thường gặp của bệnh lý thoái hóa cột sống, hay xảy ra ở người lớn tuổi, người lao động nặng, phụ nữ sau mãn kinh do quá trình lão hóa làm phình đĩa đệm, hao mòn khớp và các đốt cột sống. Trường hợp nhẹ có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc, tập phục hồi chức năng, đeo nẹp, nhưng khi tình trạng chèn ép thần kinh tiến triển nặng, không đáp ứng với điều trị nội khoa, bác sĩ chỉ định phẫu thuật hẹp ống sống, có thể kết hợp cố định và hàn xương giúp giảm đau, phục hồi vận động và ngăn ngừa biến chứng.

Bệnh nhân có các triệu chứng như đau lưng, đau tê yếu chân, rối loạn về vận động nên đi khám sớm. Khi có chỉ định can thiệp, bệnh nhân không nên trì hoãn khiến tổn thương tăng nặng, lâu ngày thành mạn tính, không thể hồi phục, làm tăng rủi ro khi phẫu thuật, kéo dài thời gian phục hồi.

Thanh Long

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi