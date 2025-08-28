Hen phế quản có chữa khỏi không?

Tôi mắc bệnh hen phế quản, tái lại nhiều lần. Bệnh này trị dứt điểm được không, làm sao để kiểm soát và phòng ngừa tái phát? (Liên, TP HCM)

Trả lời:

Hen phế quản (hen suyễn) là bệnh lý đường hô hấp mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng viêm và co thắt đường thở. Khi xảy ra cơn hen, người bệnh có thể bị co thắt phế quản, niêm mạc phù nề, tăng sản sinh chất nhầy, dẫn đến khó thở và tắc nghẽn đường thở.

Hiện, chưa có giải pháp chữa dứt điểm bệnh hen phế quản. Song người bệnh có thể kiểm soát tốt các triệu chứng (ho kéo dài, hụt hơi, tức ngực, thở khò khè...) nhờ tuân thủ kế hoạch điều trị, dùng thuốc đúng liều lượng, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp, phục hồi chức năng phổi và tim mạch, tránh xa chất kích thích hoặc môi trường ô nhiễm.

Chụp X-quang chẩn đoán các bệnh đường hô hấp, phổi. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm phù hợp như chụp X-quang phổi hoặc chụp CT lồng ngực, đo chức năng hô hấp, đo nồng độ NO (Nitric oxide) trong hơi thở ra. Người bệnh cũng có thể được chỉ định xét nghiệm máu xem số lượng tế bào bạch cầu ái toan, định lượng nồng độ immunoglobulin E (lgE) toàn phần, và/hoặc làm xét nghiệm dị ứng qua da...

Tùy vào nguyên nhân gây bệnh, mức độ bệnh mà bác sĩ điều trị phù hợp. Một số nhóm thuốc có thể được bác sĩ chỉ định cho người hen phế quản gồm thuốc corticoid và giãn phế quản dạng hít, thuốc khí dung, dạng uống hoặc tiêm tĩnh mạch...

Người bệnh có thể được chỉ định điều trị bằng biện pháp không dùng thuốc như thở oxy, thở máy tùy thuộc vào tình trạng của từng người. Mục đích là cung cấp đủ lượng oxy cần thiết giúp giảm triệu chứng của bệnh và đảm bảo hoạt động sống của cơ thể trước khi tiếp tục các bước điều trị khác.

Bên cạnh những phương pháp điều trị trên, người bệnh hen phế quản áp dụng các bài tập hít thở, ho có hỗ trợ để tống đàm nhớt hiệu quả, yoga, thiền, vận động nhẹ nhàng và đều đặn. Áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học, tránh thực phẩm có tiền sử dị ứng, giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đeo khẩu trang khi ra ngoài... cũng tác động tích cực lên hệ hô hấp, giúp kiểm soát bệnh. Tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để đánh giá tình trạng bệnh. Trường hợp thường xuyên xuất hiện triệu chứng thở khó, thở gấp, thở khò khè, hụt hơi, đau tức ngực, mệt mỏi, sốt... cần đến cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra, điều trị kịp thời.

TS.BS Chu Thị Hà

Đơn vị Hô hấp - Nội tổng hợp

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7