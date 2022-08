Hậu sản và 8 vấn đề thường gặp

Căng sữa, bí tiểu và táo bón, đau vùng sinh dục, giảm ham muốn tình dục... là các điểm chung sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản.

Bác sĩ Nông Thị Nương, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết hậu sản kéo dài 6 tuần sau sinh. Đây là thời gian mà cơ thể người mẹ sẽ dần trở về trạng thái bình thường như trước khi sinh, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Mặc dù vậy, đây cũng là một giai đoạn rất khó khăn vì người mẹ đang phải chịu nhiều thay đổi về thể chất (mệt mỏi, đau đớn, căng thẳng), xã hội và tâm lý do sự thay đổi nội tiết tố, đồng thời phải học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong đó, các vấn đề thường gặp nhất, bao gồm:

Đau vùng cơ quan sinh dục

Khi sinh thường, ống âm đạo sản phụ có thể bị rách khi em bé chui ra hoặc bác sĩ phải cắt tầng sinh môn để ca sinh dễ dàng hơn. Vết may tầng sinh môn sẽ làm người mẹ đau ở những ngày đầu tiên. Tùy vào vết cắt ít hay nhiều và mức độ chịu đau của mỗi người khác nhau thì biểu hiện đau cũng khác nhau. Có thể giảm đau bằng cách dùng thuốc giảm đau bác sĩ kê đơn hoặc chườm lạnh, giữ cho vết thương sạch sẽ và khô ráo.

Sản dịch

Sản dịch tiết nhiều trong 3-4 ngày đầu sau sinh, sau đó sẽ sệt và ít dần, màu sắc thay đổi sang nâu nhạt. Khoảng 10-12 ngày tiếp theo thì dịch này sẽ đổi thành màu trắng vàng, thường sản phụ sẽ thấy tiết sản dịch nhiều hơn khi cho con bú và sáng thức dậy. Nếu sản dịch ra nhiều (một giờ mà ướt đẫm băng vệ sinh) thì nên đi khám lại ngay.

Căng sữa

Hầu hết bà mẹ cảm thấy ngực đầy đặn, căng tức sau khi sinh. Nên tránh căng sữa bằng cách cho bé bú thường xuyên cả hai bên vú. Hoặc, dùng khăn ấm hoặc tắm bằng nước ấm, hay có thể chườm khăn lạnh lên bầu ngực giữa các cữ bú để giảm đau. Phụ nữ không cho con bú nên chườm lạnh, sử dụng dụng cụ hỗ trợ cố định bầu ngực, uống thuốc giảm đau khi cần thiết, có thể hút sữa bằng máy hoặc vắt bằng tay.

Trong 6 tuần hậu sản cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi để hồi phục trở về trạng thái bình thường trước sinh. Ảnh: Thư Anh

Bí tiểu và táo bón

Tình trạng này cũng gặp nhiều sau sinh. Người mẹ cần ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ để tăng kích thích hoạt động của nhu động ruột và uống nhiều nước. Nếu tình trạng bí tiểu và táo bón nặng làm đau hoặc ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người mẹ thì nên tái khám.

Giảm ham muốn

Ham muốn tình dục có thể giảm sau sinh vì lượng hormone estrogen giảm. Điều này có thể kéo dài một năm sau sinh, đặc biệt là ở phụ nữ cho con bú. Quan hệ vợ chồng nên đợi cho vùng tầng sinh môn lành hẳn, thường từ 4-6 tuần sau sinh.

Tránh thai

Người mẹ nên sử dụng biện pháp tránh thai khi bắt đầu quan hệ tình dục lại. Tùy thuộc vào nhu cầu tránh thai lâu dài hay ngắn hạn, việc nuôi con bằng sữa mẹ, có bệnh lý gì kèm theo hay không... có những phương pháp tránh thai phù hợp cho từng trường hợp. Bác sĩ phụ sản sẽ hướng dẫn vào lần tái khám đầu tiên sau sinh của sản phụ.

Cho con bú

Đây là việc làm có lợi cho cả mẹ và bé. Cho con bú giúp mẹ giảm được nguy cơ ung thư vú và nguy cơ ung thư buồng trứng. Bé được bú mẹ hoàn toàn sẽ giảm nguy cơ nhiễm trùng tiêu hóa, ung thư ở trẻ em, chàm thể tạng...

Dinh dưỡng và tập thể dục

Phụ nữ tăng cân nhiều khi mang thai có xu hướng giảm cân khó khăn hơn, đồng thời tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 trong tương lai. Không nên giảm cân bằng cách nhịn ăn, nên tiếp tục thói quen ăn uống bình thường. Tất cả phụ nữ cho con bú cần uống nhiều nước hơn, bổ sung thêm 500Kcal mỗi ngày so với lúc mang thai. Tránh hoạt động nặng trong 2-3 tuần đầu sau sinh, bắt đầu tập thể dục lại với các bài tập từ nhẹ nhàng như đi bộ, yoga nhẹ nhàng và dần dần trở lại tập bình thường.

Theo bác sĩ Nương, giai đoạn hậu sản và đang cho con bú bà mẹ cần một lượng calo cao. Vì vậy khẩu phần ăn của người mẹ cần tăng lên về cả số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt uống đủ nước. Đặc biệt, người mẹ cần tránh những tập quán cũ, không khoa học và tránh kiêng cữ nhiều.

Trong đó, một số quan niệm như không được vận động, chỉ nằm yên trên giường là sai lầm. Bởi không vận động sẽ khiến người mẹ dễ bị bế sản dịch, thuyên tắc huyết khối, dính ruột (đặc biệt những trường hợp sản phụ sanh mổ), nhu động ruột kém dẫn đến táo bón, tiêu hóa kém. Vì vậy, sản phụ sau sinh có thể sử dụng thuốc giảm đau và cố gắng vận động sớm một cách nhẹ nhàng để nhanh hồi phục.

Việc kiêng tắm rửa, đánh răng, gội đầu... cũng không phù hợp, vì sau sinh khi trải qua một cuộc gắng sức, người phụ nữ ra nhiều mồ hôi. Hơn nữa, cơ quan sinh dục luôn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nếu không tắm rửa, hoặc vệ sinh không tốt sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tập tục nằm than với mục đích giữ ấm, giúp máu huyết lưu thông cũng hoàn toàn sai lầm, bác sĩ Nương nói. Nguyên nhân là nằm than khiến người mẹ đối mặt với một số nguy cơ như băng huyết, ngộ độc khí CO hoặc CO­­­­­2, hỏa hoạn, hoặc bị phỏng, không vệ sinh...

Bên cạnh đó, nếu có những bất thường sau sinh như ra máu âm đạo lượng nhiều, đỏ tươi, sản dịch hôi, sốt, đau bụng nhiều, người mẹ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thờiPhụ nữ có bệnh lý mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, rối loạn tâm thần, bệnh lý thận...) sẽ có cách theo dõi và thời gian tái khám hậu sản riêng.

