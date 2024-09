Hai đầu gối biến dạng phải thay khớp nhân tạo

TP HCMBà Phước, 68 tuổi, khớp gối thoái hóa, biến dạng, vẹo trục, xuất hiện gai xương, không thể đi lại, phải thay khớp nhân tạo.

Bà Phước, ngụ Long An, bị ngã gây lệch khớp gối hơn 10 năm trước nhưng không điều trị triệt để. Chân trái ngày càng cong khiến bà không thể choàng chân khi lên xe máy.

Ngày 5/9, ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khớp gối ở cả hai chân người bệnh đều bị tổn thương nặng nề. Trong đó, khớp gối trái biến dạng hoàn toàn, bán trật, dây chằng tổn thương nặng, xuất hiện nhiều gai xương và vẹo trục đến 36 độ. Khớp gối bên phải cũng thoái hóa giai đoạn cuối nhưng tổn thương nhẹ hơn, vẹo trục 13 độ.

"Thay khớp gối nhân tạo là phương pháp duy nhất giúp người bệnh khôi phục khả năng đi lại", bác sĩ Lưu nói, thêm rằng chân trái cần được phẫu thuật trước.

Bác sĩ Lưu chuẩn bị trước khi thay khớp gối cho bà Phước. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca thay khớp cho bà Phước đối mặt khó khăn vì các dây chằng đã bị tổn thương hoàn toàn, mất chức năng. Sau khi phân tích trên phần mềm TraumaCad chuyên dụng trong thay khớp, bác sĩ lựa chọn khớp gối bản lề để thay cho người bệnh. Đây là loại khớp gối nhân tạo với thiết kế đặc biệt, có thể thay thế chức năng của các dây chằng, bù lại sự mất vững của dây chằng bên trong và bên ngoài. Sau phẫu thuật, người bệnh có thể gập duỗi chân dễ dàng và đi lại bình thường. Trong quá trình phẫu thuật, chân trái được chỉnh thẳng lại theo đúng giải phẫu tự nhiên.

Ngày thứ tư sau mổ, người bệnh có thể đi bằng khung, co duỗi gối, cơn đau giảm đáng kể, chân trái thẳng ra rõ rệt. Người bệnh được xuất viện vào ngày tiếp theo. Sau phẫu thuật, người bệnh tập phục hồi chức năng. Do tình trạng thoái hóa khớp kéo dài nên gân cơ vùng gót, cẳng chân của bà bị co rút khá nhiều, cần khoảng 2-4 tuần để tập gấp duỗi và căng cơ.

Người bệnh sẽ được phẫu thuật thay khớp bên phải sau khi chân trái phục hồi tốt. Ca mổ nhằm điều chỉnh lại trục chi và cân bằng chiều dài hai chân, giúp người bệnh hết đau đớn, khôi phục tối đa khả năng đi lại, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Lưu kiểm tra tình trạng khớp gối người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Lưu khuyến cáo người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo thoái hóa khớp giai đoạn sớm như sưng đau khớp gối, hạn chế vận động... nên đi khám sớm để được kiểm soát bệnh tốt hơn và kéo dài tuổi thọ của khớp tự nhiên.

Phi Hồng