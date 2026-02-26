Hạ đường huyết do uống rượu lúc đói

TP HCMAnh Nghĩa, 35 tuổi, uống rượu lúc đói sau đó run tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh, bác sĩ chẩn đoán tụt đường huyết cấp.

Kết quả xét nghiệm của anh Nghĩa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lượng glucose trong máu giảm dưới 50 mg/dl, trong khi mức bình thường trên 70 mg/dl. Bác sĩ chẩn đoán anh bị hạ đường huyết trên nền tiểu đường type 2, chỉ định tiêm dung dịch đường glucose 20-30% để nhanh chóng tăng đường huyết, chuyển đến khoa Nội tiết - Đái tháo đường để tiếp tục điều trị.

Anh Nghĩa mắc tiểu đường 13 năm nay, vẫn uống thuốc theo chỉ định.

Bác sĩ Hoàng tái khám cho anh Nghĩa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, giải thích người bệnh uống nhiều rượu trong lúc đói dẫn đến tình trạng hạ đường huyết cấp. Lý do là khi đói cơ thể phân hủy glycogen (phân tử đóng vai trò dự trữ glucose trong các mô gan) thành các phân tử glucose để duy trì lượng đường trong máu. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa rượu ở gan lại cản trở hoạt động này khiến người bệnh bị hạ đường huyết nghiêm trọng gây mất ý thức.

Insulin được sản xuất trong tuyến tụy, là chất điều chỉnh lượng đường trong máu. Ở người mắc bệnh tiểu đường, cơ thể không thể phản ứng với insulin hoặc sản xuất thiếu insulin. Do đó, khi uống rượu, người bệnh tiểu đường khó kiểm soát lượng đường trong máu hơn.

Anh Nghĩa cần được theo dõi đường huyết 4 giờ một lần, không để lượng đường trong máu tụt quá thấp hay tăng quá cao. Anh còn bị gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid máu, cần điều trị tiểu đường bằng thuốc kèm chế độ ăn khoa học để ổn định đường huyết, không nên sử dụng rượu, bia, chất kích thích.

Điều dưỡng lấy máu để làm các xét nghiệm cơ bản cho anh Nghĩa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hoàng lưu ý nhiều người bị hạ đường huyết trong lúc ngủ sau khi uống rượu bia nhưng người nhà tưởng do say. Nếu bỏ qua, không cấp cứu kịp có thể dẫn đến hôn mê, suy hô hấp, nhiễm toan chuyển hóa nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ khuyên người trưởng thành không nên uống rượu bia khi đói, nhất là bệnh nhân tiểu đường cần tránh bia, rượu để không làm tăng biến chứng và trầm trọng hơn các bệnh nền sẵn có.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã thay đổi